Ducati s'approche "du niveau de performance de l'an dernier"

Présenté comme grandissime favori durant l'intersaison, le clan Ducati fait grise mine après deux Grands Prix disputés cette saison. L'équipe officielle pointe à une inattendue huitième place au classement des équipes, quand aucun de ses deux pilotes factory ne figure dans le top 10. La victoire d'Enea Bastianini en ouverture à Losail, avec le modèle de l'an passé, est l'arbre qui cache la forêt, tandis que la manche indonésienne la semaine dernière a de nouveau apporté son lot de déceptions.

Jack Miller a bien fait illusion durant la première moitié de course, avant d'échouer au pied du podium. Vice-champion du monde et candidat au titre, Pecco Bagnaia a de son côté inscrit son premier point de l'année, celui de la 15e place, très loin de ses ambitions initiales. C'est finalement Johann Zarco qui a sauvé la course de Ducati avec son podium obtenu sous les couleurs du team Pramac, qui a en revanche perdu Jorge Martín sur une chute.

"Une nouvelle course lors de laquelle nous avons échoué à obtenir ce que nous espérions", déplore Gigi Dall'Igna, directeur général de Ducati Corse. "La météo a inévitablement rebattu les cartes, ce qui nous a mis en difficulté, contrairement à d'autres courses où des conditions de ce genre ont toujours figuré parmi nos points forts. Sur ce circuit, avec un grip aussi particulier et dans des conditions qui étaient extrêmes, des problèmes ont émergé. Ils doivent être immédiatement examinés et pleinement compris."

"C'était tout de même une magnifique course de la part de Zarco, qui a réussi, avec talent et caractère, à décrocher un podium gratifiant. Nous sommes encouragés par la merveilleuse première partie de course de Miller, ainsi que par la persévérance de Bastianini qui, grâce à un excellent final, tient bon en tête du classement du Championnat du monde."

Ce bilan insuffisant sur le plan des résultats n'assombrit toutefois pas l'horizon selon le responsable italien. Comme Pecco Bagnaia, il retient le niveau de performance constaté avant la dégradation des conditions météorologiques, et estime que Ducati est maintenant sur la bonne voie pour les prochains rendez-vous.

"Notre sensation dans des conditions sèches s'est améliorée et nos performances également, même si nous ne sommes pas où nous voulions être, et où nous devrions être", souligne-t-il. "Les commentaires des pilotes, les chronos atteints pendant les essais, la télémétrie et les données techniques de manière générale : tout nous indique que nous nous approchons désormais du niveau de performance de l'an dernier. C'est l'indicateur le plus important obtenu tout au long du week-end."

"Je peux tous vous assurer que l'équipe et les pilotes travaillent extrêmement dur, en déployant tous leurs efforts et leur investissement : allons de l'avant, et les satisfactions ne manqueront pas d'arriver !".

