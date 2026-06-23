La tendance est-elle en train de changer entre Ducati et Aprilia ?

Le management de Ducati ne boude pas son plaisir après deux cartons pleins coup sur coup, en Hongrie et en République tchèque. Si le championnat avait bien mal démarré pour la marque, reléguée au second rôle derrière Aprilia, la tendance s'est progressivement inversée et les planètes semblent enfin s'aligner.

Il y eut une alternance encourageante durant quelques semaines, avec un succès complet pour Ducati à Jerez et Barcelone. Puis il y eut ces deux victoires solides de Marc Márquez, qui montre semaine après semaine son retour à un niveau susceptible de faire de lui un solide candidat au titre malgré ses récents déboires physiques.

Le regard sur les classements est désormais bien moins douloureux pour Ducati, qui n'a plus que cinq points de retard au championnat constructeurs. Parmi les équipes, son team d'usine s'est progressivement hissé au deuxième rang, avec à présent la formation officielle Aprilia pour dernière cible.

"Le championnat, on y pensera plus tard, ce n'est pas le moment de faire les comptes", prévient un Gigi Dall'Igna (faussement ?) prudent, au micro de Sky Sport MotoGP, diffuseur italien du championnat. Pour autant, le directeur général de Ducati Corse sait énumérer ses points de réussite, lui que l'on disait au travail pour chercher à rectifier le tir après une entame préoccupante.



"Il faut reconnaître qu'Aprilia a vraiment joué de malchance dans ces deux courses. En ce qui nous concerne, je crois que nous avons fait notre part", souligne l'ingénieur. "Cela fait déjà quelque temps que la moto s'exprime bien sur de nombreux circuits. Et il en va de même pour nos pilotes, car nous en avons beaucoup devant, que ce soit Fabio Di Giannantonio, Marc, mais aussi Pecco [Bagnaia] qui a gagné le sprint [de Brno] et qui a signé quatre podiums consécutifs ; je crois qu'il se bat pour des places qui comptent. Pour nous, c'est le plus important."

Gigi Dall'Igna observe de lui-même que le clan adverse a cumulé les revers, néanmoins ce n'est pas le seul moteur de cette nouvelle dynamique. "Je suis toujours de l'idée que les malchances s'équilibrent plus ou moins à la fin de l'année. Je crois d'ailleurs que nous avons été assez malchanceux dans la première partie de la saison, alors si un peu de chance nous arrive, je crois que personne ne nous en voudra !"

"Mais je le répète, nous avons certainement bien travaillé et mis au point quelques détails sur la moto qui, selon nous, ne fonctionnaient pas assez bien. Il nous reste encore beaucoup de travail à faire d'ici à la fin de la saison, et nous allons nous dépêcher de le faire."

Ai Ogura représentait Aprilia dans le top 3 à Brno. Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Márquez, une menace qu'Aprilia ne veut pas trop surveiller

Il reste peut-être du travail, cependant Ducati a en effet pu compter sur plusieurs valeureux défenseurs de ses intérêts aux avant-postes dernièrement. Fabio Di Giannantonio, malgré un week-end sans en Hongrie, s'accroche à la troisième place du championnat, où il reste le mieux placé du groupe. Pecco Bagnaia a élevé son niveau de jeu pour signer son premier succès en sprint le week-end dernier et une série (en cours) de quatre podiums qu'il n'avait plus connue depuis 2024.

Quant à Marc Márquez, il réalise la progression qui attire le plus l'œil, passé de 102 à 40 points de retard en l'espace de deux week-ends. Lui-même concède à présent qu'il est bel et bien en lice pour le titre, et on sait à quel point un Márquez sentant le sacre possible peut être redoutable, surtout face à un Marco Bezzecchi aujourd'hui un genou à terre.

L'Italien, si solide le dimanche jusqu'en Italie, a vu fondre son avance comme neige au soleil, et son dauphin, Jorge Martín, continue de se plaindre de sensations inégales d'une piste à l'autre. Cela fait beaucoup d'alertes du côté de Noale.

Les deux motos sont désormais assez similaires. La lutte est ouverte, c'est sûr.

L'Espagnol ne s'étonne d'ailleurs pas de la situation. "J'avais dit dès le début de la saison que Ducati n'était pas loin, mais qu'ils n'avaient juste pas tout assemblé", observe-t-il. "Marc n'était pas à 100%. Je pense que les deux motos sont désormais assez similaires. La lutte est ouverte, c'est sûr. Je pense qu'on va avoir un beau championnat jusqu'au bout, et c'est bien pour tout le monde."

Pour Massimo Rivola, qui a eu l'honneur de commenter de nombreux succès en début de championnat, la priorité est de ne pas céder à la panique. "Comme je le dis toujours quand les choses vont bien, ça ne veut pas dire que nous sommes des phénomènes un jour et des idiots le lendemain. Simplement, nous devons travailler sans regarder le classement", estime le PDG d'Aprilia Racing à trois semaines du cap de mi-saison.

Massimo Rivola garde son sourire malgré une période compliquée pour Aprilia. Photo de : Qian Jun / MB Media via Getty Images

"Je crois que nous avons une moto compétitive, un groupe de pilotes qui sont forts. Ai [Ogura] l'a encore démontré [à Brno]. Il faut certainement que nous progressions, car à part Ai nous devons aussi féliciter Ducati, qui a fait un bond en avant", constate le responsable italien, qui dresse un constat similaire à celui de son homologue chez Ducati : "Au-delà de ce qui nous est arrivé, Ducati a fait un bond en avant."

"Márquez était impressionnant quand il n'allait pas bien, alors imaginez maintenant qu'il va bien…", ajoute Massimo Rivola, qui sait bien que la menace Márquez se fait de plus en plus ressentir. "Marc est Marc", résume-t-il.

Pourtant, selon lui, trop se focaliser sur l'Espagnol serait une erreur : "Je pense qu'on doit d'abord se concentrer sur nous. Je pense que nous sommes 'inquiets', dirais-je, de Marc depuis la première course."

"Je pense que Marc représente une menace, Ducati fait du bon travail, bravo pour ça. Il faut d'abord 'corriger', disons, nos derniers week-ends. Ensuite on pourra de nouveau être performants, comme Ai Ogura l'a montré ce week-end."