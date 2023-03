Ducati et Aprilia maintiennent leur domination au test de Portimão

Charger le lecteur audio

Les journées se suivent et se ressemblent à Portimão, où les pilotes sont en piste pour la toute dernière fois avant le début de la saison. Leader samedi, Pecco Bagnaia a été le premier à prendre la piste ce dimanche puis d'autres représentants de Ducati, Álex Márquez et Jorge Martín, ont par la suite occupé la première place. Aleix Espargaró a brièvement interrompu la domination de Ducati en se portant en tête, mais Álex Márquez a vite fait mieux, avec le record officieux de la piste à la clé. Martín puis Bagnaia ont ensuite battu le pilote Gresini.

À la mi-journée, la hiérarchie est conforme aux attentes : Ducati domine, avec un quadruplé, et seul Aprilia résiste puisqu'on ne retrouve que des représentants des deux marques italiennes parmi les dix premiers. Johann Zarco a pris la deuxième place peu avant le cap de la mi-journée, après avoir rencontré un souci technique l'ayant contraint à s'arrêter en bord de piste. Le Français devance Álex Márquez et Jorge Martín.

Miguel Oliveira est cinquième devant deux autres représentants d'Aprilia, Maverick Viñales et Aleix Espargaró. Ce dernier a montré un bon rythme mais est peut-être diminué par sa cheville douloureuse depuis la chute de samedi et un arm-pump au bras droit, puisqu'il est le pilote qui a le moins roulé avec seulement 21 tours. Raúl Fernández a réalisé le huitième temps de la matinée avec la quatrième Aprilia, et a été le dernier a battre le précédent record de la piste. Il devance Enea Bastianini et Luca Marini.

Joan Mir occupe la 11e place avec sa Honda, 0"850 derrière Bagnaia. Le Majorquin devance Fabio Quartararo, qui n'a une nouvelle fois pas pu lutter avec les motos italiennes. Marc Márquez a une nouvelle fois été en retrait, au 17e rang. C'est pire pour KTM, dont le pilote le mieux placé est Pol Espargaró, 16e. Les pilotes de l'équipe officielle sont très loin, avec Brad Binder 20e devant Jack Miller. Le Sud-Africain est en plus tombé au virage 3.

Fabio Di Giannantonio, victime d'une commotion cérébrale après une chute samedi, n'a pas été déclaré apte à reprendre la piste ce dimanche. Le pilote Gresini a mis en cause les graviers des zones de dégagement, déjà jugés trop gros par plusieurs pilotes par le passé. Stefan Bradl, le pilote d'essais de Honda, fait également partie des absents alors qu'il était en piste samedi.

Test Portimão, Jour 2 - Le classement à 13h30