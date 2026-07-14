Ducati, Aprilia et Honda changent de catégorie de concessions pour fin 2026

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Ducati et Honda rétrogradés, Aprilia promu : voici comment les concessions allouées aux constructeurs vont évoluer jusqu'à la fin de la saison, mais aussi pourquoi les effets en seront très limités.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Le départ

Photo de : Ronny Hartmann / AFP via Getty Images

Depuis la saison 2024, le système de concessions du MotoGP a été revu. Il ne se base plus sur le nombre de podiums obtenus lors des saisons précédentes mais sur les points inscrits sur un an : dans la première moitié d'une saison, c'est le championnat précédent qui définit les quatre catégories, et dans la seconde moitié, c'est le total inscrit d'une pause estivale à la suivante. Chaque catégorie offre ensuite plus ou moins de libertés techniques.

La mi-saison a été atteinte au GP d'Allemagne, qui était le dernier avant la trêve du mois de juillet. C'est donc l'occasion d'un nouveau calcul des points engrangés, et jamais les concessions n'avaient été autant chamboulées depuis que le système actuel a été mis en place, puisque trois des cinq constructeurs vont changer de catégorie.

Ducati, toujours en catégorie A depuis 2024, est pour la première fois rétrogradé en catégorie B après avoir subi les progrès d'Aprilia... qui passe de son côté du rang C à B. Honda s'était quant à lui beaucoup battu pour sortir de la catégorie D l'an passé, mais le constructeur japonais quitte déjà la catégorie C et retourne en D.

Dans le détail, Ducati a marqué 84,56% du maximum de points possible, alors qu'il fallait en inscrire 85% pour rester en catégorie A. Le seuil des 60% permettait de passer en catégorie B et Aprilia l'a franchi, en inscrivant 72,20% des points en jeu, mais pas KTM avec 49,81%. La barre était à 45% pour basculer en catégorie D. Honda repasse nettement en dessous, avec 31,79%, et Yamaha y reste avec 23,55%.

Tout change... mais peu de choses devraient changer dans les faits. Voici pourquoi.

Ce que Ducati va obtenir

En étant en catégorie A, Ducati avait des restrictions liées au nombre de pneus disponibles pour mener des essais en dehors des courses. Cela peut paraître anodin mais un nombre de pneus réduit induit un roulage plus faible, et donc une capacité plus faible à développer sa moto.

Ducati va avoir droit à 20 pneus de plus qu'initialement... mais cela ne concerne que les pneus Michelin, utilisés cette année, et pas ceux de Pirelli, qui deviendra fournisseur du MotoGP en 2027. Le manufacturier milanais a livré un nombre de pneus identique à chaque marque, pour des raisons d'équité avant ce changement majeur, couplé au nouveau règlement. Les ressources des constructeurs étant déjà en grande partie consacrées à la moto 2027, la situation va donc peu évoluer pour Ducati.

Nicolò Bulega va-t-il profiter d'une wild-card chez Ducati ?

Nicolò Bulega va-t-il profiter d'une wild-card chez Ducati ?

Photo de: Ducati Corse

Le seul autre changement pour la marque italienne est qu'elle a désormais droit à trois wild-cards, alors qu'elle en était privée depuis 2024. Ses pilotes d'essais, Michele Pirro et Nicolò Bulega, pourraient donc participer à des courses cette année, d'autant plus que Bulega est pressenti chez VR46 l'an prochain. Ducati devra en tout cas se dépêcher pour profiter de potentielles wild-cards puisqu'elles seront supprimées l'an prochain.

Ce qu'Aprilia va perdre

En passant de la catégorie C à la B, Aprilia se retrouve logé à la même enseigne que Ducati. Cela lui fait perdre 30 pneus Michelin pour ses essais, mais aussi trois wild-cards.

Probablement pas un grand bouleversement pour les troupes de Noale, puisque Lorenzo Savadori, le pilote d'essais, n'a été aligné sur une moto supplémentaire qu'une seule fois depuis le début de l'année, à Jerez.

Ce que Honda va obtenir

Honda avait quitté la catégorie D avec fierté l'an dernier, sans se préoccuper des avantages perdus. En passant de la catégorie C à la D, le constructeur à l'aile dorée rejoint Yamaha et obtient 40 pneus Michelin supplémentaires, le droit de faire participer ses titulaires à des tests et de les organiser sur tous les circuits du championnat (contre trois jusque-là), ainsi que d'utiliser un troisième carénage différent cette année, contre deux pour Ducati, Aprilia et KTM.

Honda repasse en catégorie D de concessions pour la fin de la saison.

Honda repasse en catégorie D de concessions pour la fin de la saison.

Photo de: Steve Wobser / via Getty Images

Comme pour les autres marques, il est peu probable que cela ait une incidence réelle. Joan Mir quittera l'équipe officielle en fin d'année, Luca Marini est aussi sur le départ et Johann Zarco est actuellement blessé, ce qui ouvre surtout la possibilité d'organiser des essais pour Diogo Moreira. Le programme d'essais étant désormais essentiellement tourné vers 2027, il n'est pas certain que Honda changera quoi que ce soit à ses plans, ni qu'un nouveau carénage sera développé.

Le retour en catégorie D signifie aussi que chaque pilote Honda aura droit à deux moteurs de plus, et que la marque a désormais l'autorisation de le faire évoluer en cours d'année, ce qui paraît là aussi peu probable puisqu'il faut surtout travailler sur le nouveau moteur de la saison prochaine, avec une cylindrée qui passera de 1000cc à 850cc.

Lire aussi :

Le prochain calcul des catégories de concessions ne se fera que dans un an. En raison du nouveau règlement technique, susceptible de bouleverser la hiérarchie, tous les constructeurs seront classés dans la catégorie B dans la première moitié de la saison 2027, quels que soient leurs résultats lors des dernières courses de la saison actuelle.

Catégorie A B C D
       
Pourcentage de points >= 85% >=60% à <85%

>= 35% à <60%

<35%
Pneus pour les tests 170 190 220 260
Pilotes autorisés pour les tests Pilotes d'essais Pilotes d'essais Pilotes d'essais Libre
Circuits autorisés pour les tests 3 pistes 3 pistes 3 pistes Tous les circuits des GP
Wild-cards pour la saison 0 3 6 6
Moteurs pour la saison 8 8 8 10
Spécification du moteur Gelée Gelée Gelée Libre
Carénages autorisés 2 2 2

3 (en renonçant à

une précédente

spécification au 3e)

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