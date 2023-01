Ducati veut associer compétition, durabilité et plaisir

Charger le lecteur audio

La transition écologique est une question de plus en plus importante pour les constructeurs, y compris dans le monde du deux-roues car même si l'interdiction de véhicules à moteurs thermiques en 2035 ne vise pour le moment que les voitures, certains à l'image de Ducati tiennent à préparer l'avenir. La firme de Borgo Panigale n'a pas encore de modèle électrique à son catalogue mais elle en aura un en compétition cette année puisqu'elle va devenir le fournisseur exclusif du MotoE.

Cette approche du développement à travers la course s'intègre dans une volonté d'associer ces technologies neutres en carbone à la passion. Claudio Domenicali attache beaucoup d'importance à cette approche qui suit la volonté de Volkswagen, maison-mère d'Audi, le propriétaire de Ducati.

"Lors de la première rencontre officielle avec tous les dirigeants les plus haut placés du groupe à Lisbonne, Oliver Blume, qui est le président du groupe Volkswagen, a énuméré les dix points les plus importants de son mandat, et parmi eux la durabilité", a souligné directeur général de Ducati Motor Holding dans le cadre de la troisième édition de Ride to FIM Awards, organisée au Musée Ducati à Borgo Panigale en fin d'année dernière. "Nous parlons d'un sujet que toute entreprise soucieuse de son avenir doit se poser très sérieusement."

"La fédération se montre également très déterminée sur cette question et je crois qu'en tant que Ducati nous pouvons faire notre part, et pas uniquement avec des déclarations mais avec des faits", a ajouté l'Italien. "Nous allons faire notre entrée en MotoE en tant que fournisseur unique, devenant ainsi le premier constructeur participant au MotoGP à s'engager directement, car nous voulions vérifier concrètement les limites et les opportunités afin de réussir à développer une technologie qui puisse permettre d'avoir un véhicule neutre en carbone, mais suscitant également des émotions, comme le demandent nos clients."

Pour Domenicali, une moto ne peut pas se contenter d'incarner la mobilité mais doit aussi toucher au cœur son propriétaire : "Nous sommes passionnés par la course, mais nous sommes aussi passionnés par le produit, et Ducati ne traite pas de mobilité : nous ne fabriquons pas des véhicules servant à se rendre d'un endroit à un autre ; nous fabriquons des objets qui sont achetés pour satisfaire une passion. Une moto l'est déjà en soi, mais une Ducati l'est encore plus, car nous recherchons cette combinaison entre beauté et technologie."

Ducati veut devenir un "acteur majeur" de l'électrique

Pour atteindre cet objectif, Ducati ne mise pas que sur son implication en MotoE mais aussi sur celle en MotoGP. Le championnat a prévu l'introduction de biocarburants dès 2024, de premiers essais ayant été menés par Marc Márquez. Domenicali salue cette approche, selon lui complémentaire au développement effectué du MotoE, l'électrique ayant encore certaines limites.

"Le MotoGP fait également sa part en termes de durabilité, car à partir de 2024 40% de la composition du carburant n'aura plus d'origine fossile, et nous nous sommes engagés à porter ce pourcentage à 100% en 2027. Il peut y avoir du biocarburant ou de l'e-carburant, mais la voie principale est d'utiliser de l'e-carburant produit à partir d'énergies renouvelables."

"D'une certaine manière, nous avons déjà une situation hybride, car nous avons un produit entièrement électrique, mais pour être intellectuellement honnêtes, nous devons aussi dire que nous avons des limites, car nous sommes confrontés à une densité énergétique et à des batteries encore limitées, qu'il faut gérer."

La Ducati V21L, le modèle électrique engagé en MotoE cette année

"Le championnat prévoit des courses de sept, huit ou neuf tours selon le circuit, afin que le poids de la moto soit contenu le plus possible. Aujourd'hui, notre moto pèse 225 kg, ce qui nous semble être un bon compromis entre maniabilité et durabilité adéquate.

Ducati ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et c'est là que l'engagement en MotoE prend son sens, la marque souhaitant profiter des défis posés par la catégorie pour parfaire son expertise des batteries et s'imposer comme un leader incontournable de cette technologie.

"Il y a une attente très importante concernant le développement des batteries et c'est en cela que nous voulons être un acteur majeur", a souligné Claudio Domenicali, qui se sent entendu par la FIM. "Nous aimons beaucoup cette relation directe que nous avons avec la fédération, qui vise à faire en sorte que la moto puisse se proposer comme un beau sport, amusant et passionnant, mais également totalement neutre en carbone."

Propos recueillis par Matteo Nugnes