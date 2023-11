Dall'Igna d'accord pour aider les marques japonaises, mais pas Aprilia et KTM

La règle dite des concessions va fortement évoluer en 2024, avec l'instauration de restrictions pour les uns et d'avantages pour les autres sur la base d'un système de catégories calculées en fonction des points marqués au championnat. Les éléments impactés seront nombreux : journées de tests, wild-cards, spécifications et nombre de moteurs, nouveautés aérodynamiques et nombre de pneus utilisables en tests.

Seulement, si l'idée initiale étaient de venir en aide à Honda et Yamaha après le net recul connu par les constructeurs japonais ces dernières années, le principe de granularité mis en place pour définir la catégorie à laquelle chaque marque appartient a pour effet de potentiellement aider KTM et Aprilia. Et sur ce point, Gigi Dall'Igna, directeur général de Ducati Corse, ne trouve pas son compte.

À l'heure actuelle, Ducati est en effet la seule marque à figurer dans le groupe A tel que défini par cette règle, celui-ci étant réservé aux constructeurs ayant marqué au moins 85% des points de la saison qui vient de se terminer. Personne ne répond aux critères du groupe B (de 65% à 85% des points), KTM et Aprilia se trouvent dans le groupe C (de 35% à 60%) et les deux constructeurs japonais dans le groupe D (moins de 35%), celui offrant les plus grandes libertés. Or, compte tenu des performances réalisées par les deux autres marques européennes du championnat, le père de la Ducati actuelle se dit opposé au fait de leur donner le moindre coup de main.

"Je suis d'accord avec les concessions. Je pense que c'est quelque chose d'important pour les constructeurs qui sont en difficulté. Donc, actuellement, je suis convaincu qu'il est juste de donner des avantages aux constructeurs japonais parce que si le championnat devient encore plus beau, ce sera mieux pour tout le monde. Là où je ne suis pas d'accord, c'est sur le fait de donner des concessions − car, de fait, nous leur en avons donné − à KTM et Aprilia, des constructeurs qui ont gagné des courses cette année, ou qui ont de toute façon été presque constamment en lutte pour les gagner. Je ne suis pas du tout d'accord avec le fait de leur donner des concessions", explique Gigi Dall'Igna.

Alors que le règlement permettait jusqu'à présent aux marques très en difficulté de profiter de libertés intéressantes pour leur développement technique, les résultats tels que ceux obtenus par Aprilia et KTM suffisaient largement à sortir de ce cadre. La marque de Noale est d'ailleurs la dernière à avoir perdu ses concessions lorsque ses pilotes ont commencé à multiplier les podiums et à gagner.

Cette saison, Aprilia a remporté deux Grands Prix sur un total de six podiums, et KTM a également figuré six fois sur le podium, bien que la victoire en course principale se soit refusée à ses pilotes. Mais dans les faits, les points engrangés au classement constructeurs placent bel et bien ces deux marques dans la troisième fourchette prévue par la règle, très loin de Ducati.

Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Les avantages consentis à Aprilia et KTM malgré leurs podiums et victoires en 2023 ne plaisent pas du tout au patron de Ducati Corse.

Ducati, qui a largement dominé le championnat, va devoir composer avec différentes restrictions, et parmi elles, il y en a une qui préoccupe particulièrement Gigi Dall'Igna : "Ça va changer, c'est certain, car nous avons moins de pneus pour le développement, et c'est ce qui m'inquiète le plus. Ils vont avoir assurément plus de pneus que nous pour développer leur moto et je crois qu'à moyen terme − pas au début de la saison, mais à moyen terme − ça pourra sûrement nous pénaliser."

Dans ce cas, pourquoi avoir contribué au vote unanime de la MSMA (l'association des constructeurs) pour valider ce changement ? "C'est unanime. Nous faisons partie du show et nous considérons que soutenir les constructeurs japonais est plus important que bloquer les concessions pour KTM et Aprilia. Au final, nous sommes ici pour le show, et si le show est vraiment bon, je pense que c'est mieux pour tout le monde."

"J'ai essayé de bloquer les concessions pour KTM et Aprilia, parce qu'au final, ce sont des concessions pour eux aussi, mais il fallait trouver un compromis", conclut Gigi Dall'Igna.