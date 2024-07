Ducati dominateur grâce à sa maîtrise du nouveau pneu arrière ?

Michelin a modifié la carcasse de son pneu arrière cette année. Un changement de structure jugé relativement mineur par le manufacturier clermontois mais que de nombreux pilotes, souvent très sensibles aux moindres variations dans les gommes, ont jugé significatif dans le comportement et les performances en piste.

"Le composé semble similaire, ils disent que la carcasse est similaire, mais la gomme donne l'impression d'avoir plus de grip", jugeait Jack Miller en début de saison. "C'est pour ça qu'on a gagné une seconde partout. Ils disent que ce n'est pas plus rapide, pas différent, mais je dis que ce sont des conneries, on essaie juste de gérer ça."

Cette adhérence accrue peut aussi avoir des effets négatifs si elle n'est pas parfaitement appréhendée par les équipes. Dès les tests hivernaux, Jorge Martín a ressenti des problèmes de vibration à l'arrière, également rencontrés par Pecco Bagnaia dans les premières courses de l'année, mais qui semblent totalement résolus depuis Jerez. Chez KTM, c'est en revanche à cette période que ces vibrations sont apparues, et des pilotes s'en sont plaint chez d'autres marques, notamment du côté de Honda.

C'est aussi depuis Jerez que Ducati a verrouillé tous les podiums des courses principales. Faut-il voir dans une meilleure gestion de ce nouveau pneu le secret de la domination sans partage des Desmosedici depuis le début de la saison européenne ? La concurrence estime en tout cas avoir une marge de progrès sur ce front.

"Je pense qu'on est tous les plus rapide parce qu'il y a quelque chose avec le pneu arrière", a déclaré Brad Binder. "Je pense qu'on n'exploite pas le pneu, on ne profite pas du potentiel en plus qu'il a de la même façon qu'eux. On doit trouver ce que c'est et essayer de l'utiliser."

Brad Binder Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"De plus en plus, je pense qu'il faut que l'on trouve une solution pour exploiter le pneu arrière", a ajouté le pilote KTM, qui a encore "un peu" de vibrations mais "rien comme ce que l'on a eu avant".

Johann Zarco pense aussi qu'une bonne exploitation de ce pneu aide beaucoup Ducati cette saison. "Je ne sais pas comment les autres calculent les progrès faits depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, mais je pense qu'ils s'adaptent mieux à ces nouvelles structures de pneus", a expliqué le Français. "On a de la vibration, que tout le monde a, et il semble que Ducati ne l'a plus, et qu'ils utilisent ce pneu différent encore mieux que KTM."

"C'est de là que semble venir la différence. Peut-être qu'ils utilisent encore mieux le pneu, et que c'est la différence. Je ne sais pas si c'est à travers le développement ou à l'adaptation au pneu."

Pas d'effet chez Yamaha, ni positif ni négatif

S'ily en a un qui reste loin de ces considérations, c'est bien Fabio Quartararo. Sur la Yamaha, le Champion du monde 2021 ne bénéficie pas des mêmes progrès dans les performances que les pilotes des marques européennes, avec un problème plus profond, un manque d'adhérence quelles que soient les conditions.

"En ce qui nous concerne, il en manque beaucoup mais je ne sais pas", a déclaré Quartararo. "Il semble aussi qu'ils ont beaucoup pu progresser avec le nouveau pneu mais pour nous, il n'y a pas de différence. On doit comprendre pourquoi notre moto a encore très, très peu d'adhérence, dans toutes les conditions."

Fabio Quartararo Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Pour nous, ça n'a pas changé, pour Yamaha", a ajouté le Niçois. "Mais si on regarde les chronos de toutes les qualifications, de toutes les courses, c'est beaucoup plus rapide partout, c'est une chose qu'on ne comprend pas, on ne sait pas pourquoi on n'a pas aussi ce bénéfice."

"Je peux apporter toute l'expérience que j'ai à Yamaha mais au final, je ne suis pas un ingénieur de génie ! J'essaie de faire autant de commentaires que possible, de voir tout ce que je peux sur les autres pilotes devant moi. [Au GP d'Allemagne], j'ai eu la chance d'en suivre quelques uns et on a clairement pu voir la différence. Je pense que c'est intéressant à voir et c'est aussi pour ça que ça aidera beaucoup d'avoir quatre motos à l'avenir."

S'il ne ressent pas d'effets positifs lié au nouveau pneu, Quartararo ne perçoit pas non plus d'effet négatif : "Vous savez, ça a été l'un de nos [plus] petits problèmes, les vibrations ! Je crois que nous avons d'autres choses que les vibrations donc bien sûr, il y en a un peu, mais il y a d'autres choses qui selon moi sont prioritaires, et c'est, selon moi, en bas de la liste."

Avec Guillaume Navarro