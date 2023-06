Ducati s'étonne de la communication au sujet des concessions

L'interview donnée mercredi par Carlos Ezpeleta à Radio Catalunya a inévitablement déclenché des réactions, et elles ne sont pas toutes positives. "Nous travaillons pour aider non seulement Honda, mais aussi Yamaha, l'autre constructeur japonais, afin qu'ils puissent redevenir compétitifs plus rapidement", a déclaré le directeur sportif de Dorna Sports, fils du promoteur, précisant sa volonté de mettre à jour le système de concessions figurant au règlement MotoGP.

En l'état actuel des choses, les deux marques japonaises ne pourraient en effet pas bénéficier des concessions prévues par les règlements technique et sportif, puisque chacune a obtenu un podium en ce début de championnat alors qu'il faut n'en compter aucun pendant une saison pour avoir droit à des règles plus flexibles, favorisant la remise à niveau.

Seulement, cette volonté d'aider les constructeurs japonais à sortir de la crise a été portée à la connaissance des médias avant d'être discutée avec les autres marques, ce que regrette Paolo Ciabatti, directeur sportif de Ducati Corse.

"Honnêtement, je ne suis au courant d'aucune proposition à ce sujet. Ils semblent en avoir parlé d'abord avec les journalistes plutôt qu'avec les constructeurs", déclare Paolo Ciabatti dans une interview pour GPOne.

Le responsable italien poursuit : "Une proposition de ce genre devrait être discutée au sein de la Commission Grand Prix et avec ses membres : la Dorna, la FIM, l'IRTA et la MSMA. La commission s'est réunie jeudi dernier pour discuter des règlements techniques pour l'avenir et aucune proposition n'a été présentée. Lorsque la Dorna souhaitera mettre à jour le système de concessions pour venir en aide aux constructeurs en difficulté, elle devra expliquer comment et quel impact elles auront."

Honda et Yamaha sont au plus bas et ne pourraient pas bénéficier des concessions sans un changement de règlement.

Interrogé sur la position de l'usine de Borgo Panigale, Paolo Ciabatti poursuit : "Nous sommes prêts à évaluer une proposition dans un esprit de collaboration lorsque celle-ci arrivera, mais nous devons garder certains points à l'esprit. Nous, de même qu'Aprilia et KTM, sommes arrivés là où nous en sommes en travaillant dur et en respectant le règlement, alors que les deux constructeurs japonais n'ont pas réussi à suivre le rythme."

"Je le répète, nous sommes disposés à évaluer une proposition, mais elle ne devra pas être 'ad personam'. Elle devra fonctionner pour tous les constructeurs qui pourraient se retrouver dans cette situation à l'avenir. Nous en parlerons entre nous, les constructeurs, et nous verrons s'il y a une majorité, en positif ou en négatif. Il est dans l'intérêt de tous que tous les constructeurs puissent exprimer leur point de vue, mais il ne faut pas pénaliser ceux qui ont bien travaillé. Nous pensons qu'en MotoGP, la méritocratie doit avoir une valeur", conclut Paolo Ciabatti.