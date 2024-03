Ducati évite d'être "alarmiste" après le week-end de Bagnaia

Le GP du Qatar avait donné l'impression que les rapports de force étaient similaires à ceux de la saison 2023 en MotoGP, avec un Jorge Martín au-dessus du lot en course sprint et un Pecco Bagnaia qui a patiemment construit son week-end pour se montrer invincible le lendemain. Le GP au Portugal est venu bouleverser les certitudes : Bagnaia avait l'avantage avant une erreur lors du sprint tandis que le dimanche, Martín a passé toute la course en tête pendant que l'Italien ne pouvait pas jouer le podium, sa course se terminant sur un contact avec Marc Márquez.

Bagnaia a eu du mal à tenir des trajectoires aussi serrées que celles de ses adversaires et selon Gigi Dall'Igna, il n'a jamais véritablement pris ses marques au cours des trois journées passées en Algarve. "C'était un week-end difficile pour Pecco, il n'a pas pu trouver le bon équilibre, contrairement à d'autres occasions, même si en course sprint tout semblait bien se passer jusqu'à l'erreur qui lui a coûté la victoire", a expliqué le directeur général de Ducati Corse dans sa chronique d'après-course.

Dall'Igna souhaite analyser les causes de ce week-end manqué, tout en conservant une certaine sérénité : "Une sensation d'incertitude, des difficultés permanente, tout cela s'est confirmé de la pire façon possible [avec la chute]. Nous devons comprendre pourquoi et trouver immédiatement la solution, sans être alarmistes : c'est ce qui compte le plus au final."

Ducati a néanmoins décroché un doublé, avec Martín vainqueur sur la machine aux couleurs de Pramac, devant Enea Bastianini. "Un Jorge tenace et combatif a fait sien un défi difficile, une lutte avec de nombreuses inconnues, gérée et conclue avec endurance, concentration et entêtement, sans jamais renoncer", a souligné Dall'Igna. "Une récompense bien méritée pour la persévérance montrée pendant le GP, et en fait tout le week-end."

VIDÉO - Le coup de maître de Jorge Martín au GP du Portugal MotoGP

Le dirigeant félicite également Bastianini, qui a confirmé sa bonne entame de saison avec sa première pole pour l'équipe officielle et son deuxième podium sous ces couleurs, après le succès de Sepang l'an dernier. Il se retrouve même devant Bagnaia au championnat, pour deux points.

"Ducati a aussi décroché la deuxième place sur le podium avec Enea, avec courage et détermination pour un résultat très intéressant. Pour lui, le plus important était d'être devant, il en avait besoin, encore plus sur une piste qui semblait lui convenir. Nous sommes au début de la saison et sans le moindre doute, cette deuxième place a la valeur d'une victoire."

La force de frappe de Ducati lui a permis de conclure le week-end de Portimão avec un doublé alors que les deux pilotes les plus titrés de la marque ont fini à terre, mais Aprilia et KTM ont opposé une certaine résistance. Vainqueur du sprint, Maverick Viñales était deuxième en course avant son problème de boîte de vitesses, et le nouveau venu Pedro Acosta a hérité de son premier podium en catégorie reine. Dall'Igna assure se méfier plus que jamais de la concurrence.

"Il ne faut jamais baisser la garde ! Cela semble être le leitmotiv du début de saison : nous avons déjà tout vu et tout dit, mais il faut toujours se rappeler que tout le monde a progressé, que nos concurrents sont nombreux et inquiétants, y compris les plus jeunes, avec leur enthousiasme, leur talent et leur vitesse. Ils sont entreprenants, sans crainte et irrévérencieux."