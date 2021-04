Ducati veut garder six motos sur la grille MotoGP en 2022

Malgré le renouvellement des contrats en cours en MotoGP entre les constructeurs et les équipes, Ducati a l'intention de conserver en 2022 les six Desmosedici actuellement alignées sur la grille. La marque italienne est à ce jour la seule à être aussi représentée, puisque Honda, Yamaha et KTM ont quatre motos, et Suzuki et Aprilia n'en ont que deux. Cette répartition pourrait toutefois évoluer la saison prochaine en fonction des nouveaux accords scellés entre les six constructeurs et leurs équipes clientes.

Les variables sont multiples et la situation semble encore très ouverte alors que se met en place un nouveau cycle contractuel de cinq ans entre le championnat, les constructeurs et les équipes. Une chose paraît toutefois acquise, c'est que le lien qui existe actuellement entre Ducati et le team Avintia ne sera pas renouvelé, puisque l'équipe de Raúl Romero ne disposera plus de ses deux places en MotoGP la saison prochaine. Théoriquement, celles-ci reviendront au team VR46, propriété de Valentino Rossi, qui soutient déjà aujourd'hui la présence de Luca Marini au sein de l'équipe andorrane.

Il faut toutefois pour cela que la structure du champion italien signe l'engagement requis avec l'IRTA (association des équipes) et la Dorna (promoteur). Cela devrait être finalisé prochainement pour que le projet aboutisse, car il existe une date limite pour se joindre aux cinq autres équipes indépendantes déjà engagées, que sont Pramac, LCR, Petronas, Tech3 et Gresini. De ce contrat dépendra le nombre total de motos qui composeront la grille 2022, car Gresini reprendra son indépendance par rapport à Aprilia et cela pourrait potentiellement porter le total à 24 motos. Elles resteront en revanche 22, comme aujourd'hui, si VR46 ne rejoint pas la catégorie.

"Dans notre cas, l'idée est de continuer à avoir six motos dans les années à venir, c'est-à-dire avec une deuxième équipe indépendante. C'est un système avec lequel nous sommes très à l'aise. C'est aussi une façon de garder certains pilotes qui, selon nous, ont gagné le droit d'être en MotoGP," explique Paolo Ciabatti, directeur sportif de Ducati Corse, à Motorsport.com Espagne.

Bien que conscient de devoir "tôt ou tard" passer de six à quatre motos, le constructeur de Borgo Panigale évalue depuis déjà plusieurs mois les alternatives possibles au départ d'Avintia, d'après nos informations. Dans cette optique, c'est le team Gresini qui semble être le mieux placé, après avoir été le premier à annoncer en décembre dernier son engagement en MotoGP pour 2022. Dans le même temps, l'équipe italienne avait fait savoir qu'elle retrouverait son statut de team indépendant, après avoir soutenu le programme d'Aprilia ces dernières années dans un montage hybride.

Les places étant comptées, avec un plafond placé à 24, les ambitions de Ducati dépendront aussi des projets des autres marques, et notamment de Suzuki et Aprilia, qui ne cachent pas leur souhait de renforcer leur présence en fournissant une équipe satellite à partir de 2022. L'autre élément à prendre en compte concerne les teams qui n'ont pas officialisé pour le moment la continuité de leur programme avec leur constructeur actuel. Si Hervé Poncharal s'est dit très confiant de l'avenir de Tech3 avec KTM, la situation est moins ferme du côté de SRT, l'équipe sponsorisée par Petronas et qui aligne depuis deux ans les Yamaha satellites.

partages