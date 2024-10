Les Ducati GP23 ralenties depuis la casse de Márquez en Indonésie ?

Après sa casse moteur en course au GP d'Indonésie, Marc Márquez a évoqué un problème totalement inédit pour Ducati, qui cherchait à en comprendre les causes. La pièce responsable, externe au moteur, aurait depuis été retirée des Desmosedici dans le millésime 2023, alors qu'elle contribuait à la remettre dans la course face au modèle le plus récent.

Le problème trouverait sa source dans l'un des principaux défis techniques pour les constructeurs cette année : la gestion du nouveau pneu arrière, qui a généré des vibrations sur la plupart des machines. Ducati y a remédié en début de saison sur sa GP24 cependant le modèle de la saison passée, dont disposent Gresini et VR46, restait inchangé et, pendant l'été, on a vu les pilotes de la GP23 avoir du mal à lutter.

Si Marc Márquez a nié un écart de performance lié au pneu, son frère Álex y a vu la source de ses difficultés durant l'été et, au Red Bull Ring, où un pneu différent était proposé, l'aîné a confirmé qu'il était plus à son aise. Le site The Race révèle que pour aider les pilotes alignés sur la GP23, un nouveau volant d'inertie a été introduit en cours de saison sur chacune de ces motos, les contrats imposant une équité totale.

Cette pièce est externe au moteur, ce qui permet de la modifier tout en respectant le gel du développement imposé aux marques européennes pendant la saison. Sur la Ducati, elle permet d'absorber une partie de l'énergie générée par la rotation du vilebrequin, et ainsi d'équilibrer ses mouvements. Seulement, les changements auraient permis à ma moto de gagner en adhérence en courbe mais auraient aussi contribué à des surrégimes sur le moteur.

Un surrégime de ce type serait responsable du problème rencontré par Márquez à Mandalika, et précisément d'une casse du carter de vilebrequin. D'après The Race, Ducati a donc décidé d'abandonner la nouvelle version du volant d'inertie à partir de Motegi, pour d'évidentes raisons de fiabilité. Marc Márquez n'a donné aucun détail sur le problème et sur la nature des changements apportés mais a confirmé que ces derniers avaient une influence négative sur le comportement de sa moto au Japon.

"On a fait des changements qui impactent beaucoup mon pilotage", a expliqué l'Espagnol pendant le week-end à Motegi, en écho aux regrets exprimés aussi par les autres pilotes de la GP23 et notamment Fabio Di Giannantonio. "À partir de là, on essaye de s'adapter parce que ça ne sert à rien de continuer à penser aux changements, à ceci ou cela. Il faut juste s'adapter à ce qu'on a et c'est ce qu'on a fait", a toutefois voulu marteler l'Espagnol.

Márquez limité dans les moteurs à sa disposition

Autre souci : bien que la casse moteur de Mandalika n'ait pas été liée à un problème directement provoqué par le bloc lui-même, Márquez a bel et bien perdu un exemplaire presque neuf dans le quota à sa disposition pour la saison. Avant de servir en Indonésie, ce moteur, le cinquième utilisé par le pilote en 2024, n'avait été introduit qu'à la fin de l'été.

Son kilométrage restait faible puisqu'il n'avait servi qu'en EL2 au GP d'Aragón, lors de deux séances au GP de Saint-Marin, trois au GP d'Émilie-Romagne, puis dans deux séances, la Q2 et les deux courses en Indonésie. Au Japon, Márquez a ensuite roulé avec son sixième et son septième moteur de l'année.

Sur ces sept moteurs, les deux premiers ont été retirés de son allocation, dans laquelle figure encore celui endommagé en Indonésie, même si l'on sait qu'il ne pourra plus servir. Márquez n'aura donc que quatre moteurs à disposition en Australie et en Thaïlande, dont trois ont déjà beaucoup servi après avoir été utilisés depuis les GP de France, de Catalogne et d'Aragón respectivement. Le quatrième n'a quant à lui été entendu en piste que pendant les trois premières séances à Motegi.

Márquez aura droit à un moteur supplémentaire pour les deux derniers week-ends de la saison. Auparavant, chaque pilote disposait de sept moteurs par an mais avec l'allongement du calendrier, un huitième exemplaire est autorisé depuis la saison 2022, à condition que le championnat prévoie au moins 21 Grands Prix avant l'entame de la saison.

Cette année, 22 dates étaient initialement au programme et ce moteur supplémentaire reste donc permis même si différentes annulations ont porté le calendrier à 20 rendez-vous. Le huitième moteur ne pourra en revanche être utilisé qu'à partir du 19e Grand Prix de la saison, en Malaisie.

Márquez pourrait se retrouver dans une situation délicate en cas de nouveau problème puisqu'à titre de comparaison, Jorge Martín dispose encore de ses sept moteurs, alors que Pecco Bagnaia et Enea Bastianini en ont six dans leurs bagages, un seul ayant été retiré de leur allocation.

