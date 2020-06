Ducati lève un veto pour Dovizioso

Trois semaines avant le coup d'envoi du MotoGP, Andrea Dovizioso va se replonger dans l'ambiance de la compétition grâce à une course de motocross qu'il disputera le week-end prochain. Le pilote italien, habitué de la discipline pour ses entraînements, a décidé de sauter le pas et de s'engager sur une course à Faenza, organisée dans le cadre du championnat régional d'Émilie-Romagne, où il réside.

Si le motocross constitue une part importante de l'entraînement de certains pilotes, disputer des courses est un engagement qui ne leur est habituellement pas permis. Ducati a toutefois décidé d'accorder une concession à son pilote, alors que le manque de compétition se fait ressentir. Lorsque la saison débutera enfin, avec un premier Grand Prix du 17 au 19 juillet à Jerez, chacun devra être aussi affûté que possible, prêt à se plonger dans un championnat qui s'annonce particulièrement intense avec 13 manches annoncées en l'espace de 18 semaines, et retrouver ces sensations spécifiques avant ses adversaires pourrait se révéler être un avantage pour le vice-Champion du monde lorsqu'il sera temps d'en découdre.

C'est l'une des raisons ayant poussé Ducati à donner son feu vert à Dovizioso. "Nous le faisons en tenant compte de la période actuelle : Dovi n'a pas fait de compétition depuis novembre 2019, nous nous rendons compte que faire une course peut faire du bien, cela peut redonner au pilote cette sensation, cette adrénaline que l'on ressent seulement lors d'une course", explique Paolo Ciabatti au site Moto.it.

Le directeur sportif de Ducati Corse admet toutefois que "la permission lui a été accordée en considérant deux choses", et que le second paramètre concerne le besoin de démontrer une certaine forme de reconnaissance et de confiance à son pilote alors que les négociations pour renouveler leur contrat se poursuivent. "Nous savons à quel point il y tient, à quel point il est important pour lui et nous avons donc fait une entorse à la règle", concède Ciabatti.