Ducati voit Márquez candidat à l'équipe d'usine pour 2025

Le rideau vient tout juste de tomber sur la saison 2023 et les responsables des constructeurs MotoGP ont déjà 2025 dans un coin de leur tête. Oui, 2025, car la prochaine saison est la dernière à figurer sur bon nombre des contrats liant les pilotes et les marques, et avec autant de pions à placer sur l'échiquier, la partie risque de commencer très tôt.

Seuls de rares pilotes savent déjà quelle sera leur moto en 2025. C'est le cas de Luca Marini et de Johann Zarco, qui ont signé pour deux ans avec Honda, possiblement de Pedro Acosta qui devrait lui aussi être lié pour deux ans avec KTM. Et aussi c'est le cas de Brad Binder, qui a d'ores et déjà prolongé avec le constructeur autrichien jusqu'en 2026 inclus.

Chez Ducati, personne n'est pour le moment engagé au-delà de 2024. Or, parmi les huit pilotes qu'alignera la marque l'an prochain, il en est un qui pourrait bien jouer un rôle majeur dans la dynamique globale du marché des transferts… Marc Márquez vient de rompre l'accord mirobolant qui le liait pour quatre ans à Honda, et s'il transite par une équipe satellite c'est pour mieux retrouver une structure d'usine en 2025, une fois qu'il aura obtenu les réponses qu'il cherche en faisant cette démarche.

Y aurait-il alors un guidon pour lui dans l'équipe officielle Ducati ? "Étant donné que nous n'avons pas encore défini les pilotes pour 2025, je dirais sans problème que Marc sera l'un des candidats pour l'équipe officielle", répond Paolo Ciabatti, directeur sportif de Ducati Corse, lorsque GPOne lui pose la question.

"Évidemment, il y a un aspect important à souligner, à savoir que d'un point de vue économique, nous ne sommes plus dans la période qui précédait le Covid, où un pilote comme lui pouvait percevoir des salaires de super millionnaires", précise le responsable italien.

Compte tenu du marché et du nombre de pilotes en quête d'une destination, Ducati court le risque de perdre un de ses joyaux. "Bien sûr !", confirme Paolo Ciabatti. "Ce risque existe et nous en avons bien conscience. Je pense par exemple au nom de Martín. Un talent comme lui, si jamais il ne devait pas aller dans l'équipe officielle, pourrait certainement susciter l'intérêt de la part d'autres constructeurs. Mais il n'est pas le seul."

Une place réservée à Bagnaia

Mais sans aller plus loin dans les spéculations entourant l'avenir de Marc Márquez et l'effet domino que sa destination pourrait avoir sur les autres pilotes, le premier contrat sur lequel Ducati veut se pencher, c'est bien sûr celui de Pecco Bagnaia, qui fait partie de ceux qui arriveront à échéance dans un an.

"Pour le moment, nous allons profiter de la fête à Bologne [une fête populaire organisée le 15 décembre, ndlr], puis des vacances, et ensuite nous parlerons des contrats en début d'année. Ce que je peux dire, c'est que Bagnaia comme Ducati veulent continuer ensemble ce parcours", conclut Paolo Ciabatti.

Enea Bastianini, l'actuel coéquipier du double Champion du monde, sort d'une première année dans l'équipe officielle durant laquelle il a peiné à faire ses preuves, avant une victoire surprise en fin de saison. On l'a dit sur la sellette face à Jorge Martín, qu'il avait battu l'an dernier dans une compétition interne visant à attribuer ce guidon, mais Bastianini a finalement été assuré de garder sa place pour 2024.

Personne n'ignore néanmoins le championnat admirable que vient de mener Martín, ni ses ambitions maintes fois répétées d'intégrer l'équipe d'usine. Marco Bezzecchi a le même objectif, lui qui n'a prolongé son contrat avec VR46 que pour une saison, dans le but de devenir pilote officiel en 2025. Et ça commence déjà à faire beaucoup de candidats...