Ducati : "Márquez va encore nous faire grandir"

On peut difficilement faire plus passionné de course que le PDG de Ducati, Claudio Domenicali, qui suit avec ferveur le parcours de son département compétition et n'hésite jamais à se rendre sur un Grand Prix. Il était bien évidemment aux premières loges à Valence pour assister au nouveau triomphe de sa marque, qui a tout raflé en 2023 : après un deuxième titre WorldSBK pour Álvaro Bautista, Pecco Bagnaia a lui aussi réédité son sacre de 2022 en MotoGP, du jamais-vu pour le constructeur italien.

À cela s'est ajouté un bilan général exceptionnel dans la catégorie reine, avec un total de 17 victoires et 17 pole positions en 20 Grands Prix, records absolus pour une marque lors d'une saison MotoGP. On peut y ajouter 16 succès en 19 courses sprints (celle du GP d'Australie a été annulée). Au final, six des huit pilotes Ducati ont connu la victoire en course principale, sept au total si l'on compte également les sprints. Systématiquement présents sur la première ligne de la grille de départ, les pilotes Ducati n'ont jamais manqué le podium non plus et l'ont même trusté à huit reprises !

Mais à l'excitation d'un tel bilan a très vite suivi celle de voir le plus grand pilote de l'ère actuelle prendre le guidon de la Desmosedici... Dès le surlendemain du tomber de rideau sur le championnat 2023, Marc Márquez quittait la voie des stands du circuit Ricardo Tormo sur sa nouvelle monture et se lançait dans une découverte visiblement très encourageante. S'il n'a pu s'exprimer publiquement sur la question, son sourire en a dit long, en effet, ainsi que l'observation qu'en ont faite ses nouveaux collègues, qui se sont empressés de se plonger dans ses données.

"Marc va encore nous faire grandir", juge Claudio Domenicali dans les colonnes de La Repubblica. "Nos sept autres champions ont commencé à étudier la manière dont il pilote. Ce sera une stimulation, un exemple. Ils vont tous devenir meilleurs. Nous aurons une plus grande compétition interne, la course au titre de nos adversaires va se compliquer. Martín a beaucoup appris de Bagnaia cette année, et Pecco va faire la même chose avec Márquez. Le niveau va continuer à augmenter."

Malgré cette force globale du groupe Ducati et la manière dont l'arrivée de Márquez va booster l'ensemble, Claudio Domenicali n'hésite pas à nommer son favori : "Je choisi Pecco. Il est italien, il court dans l'équipe officielle et il y a avec lui une empathie particulière. Mais Marc est un grand champion, et s'il se montre suffisamment fort pour mériter le titre, nous serons contents. Il est certain qu'il va se battre jusqu'au bout pour le championnat."

Ce pronostic, le patron de la marque ne le base pas uniquement sur le palmarès passé de l'Espagnol ou sur les sensations que sa journée de piste a pu lui procurer. "Nous avons fait des simulations quasiment scientifiques", a-t-il révélé, "en comparant son rythme avec celui de son frère Álex, qui a couru pour son équipe actuelle. Mais je ne dévoilerai pas les résultats, pas même sous la torture !"