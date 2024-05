Le curieux chiffre que Ducati pourrait atteindre avec Márquez au Mugello

Depuis le mois de mars, une grande partie de la fan base MotoGP n'attend qu'une chose : voir Marc Márquez gagner au guidon d'une Ducati. De toute évidence, il n'en est pas loin, lui qui vient d'enchaîner trois podiums et s'est véritablement battu pour la gagne à Jerez et au Mans. Alors qu'approche le Grand Prix national de Ducati, les plus curieux des statisticiens ont remarqué qu'un succès du pilote espagnol au Mugello créerait une coïncidence de chiffres assez curieuse.

Il faut pour cela se pencher sur une séquence qui a débuté en 2009, avec Casey Stoner. Le pilote australien, qui avait pour numéro de course le 27, a remporté... la 27e victoire du constructeur italien lors du GP d'Australie ! Plus récemment, Pecco Bagnaia arborait le #63 sur son carénage lorsqu'il a décroché la 63e victoire de Ducati au GP d'Italie 2022. La 72e victoire est, elle, arrivée avec le pilote qui porte le numéro 72, Marco Bezzecchi. Jorge Martín est lui aussi concerné, puisque le pilote au numéro 89 est celui qui a offert à Ducati la 89e victoire de son palmarès.

Vous nous voyez venir… Ducati compte aujourd'hui 92 victoires en Grand Prix. La prochaine sera donc la 93e et c'est, bien évidemment, le numéro de course de Marc Márquez !

Comme à son habitude, le pilote espagnol tempère les attentes. Interrogé à sa descente du podium de Barcelone, dimanche, sur ses chances de succès pour le GP d'Italie, il a assuré qu'il ne serait pas favori : "Le Mugello ça ne va pas être le meilleur circuit pour décrocher la victoire, surtout parce que j'imagine que Pecco va être super rapide dans les longs virages là-bas, ça fait partie de ses plus gros points forts. Mais pas de stress, pas de panique."

Une chose est certaine, les bookmakers sont sur les dents et les plus superstitieux croient dur comme fer que, dimanche au Mugello, c'est bien l'Espagnol, autrefois honni sur les terres de Valentino Rossi, qui se hissera sur la plus haute marche du podium. Il y disputera son septième Grand Prix avec Ducati et, s'il devait y parvenir, il deviendrait par ailleurs le quatrième pilote à gagner le plus vite avec la marque.

Combien de GP a-t-il fallu aux pilotes pour gagner avec Ducati ?