MotoGP GP d'Australie

Aprilia a joué de malchance en Australie mais peut encore tout gagner selon Ducati

Ducati estime qu'Aprilia peut remporter toutes les courses restantes cette saison après avoir été contrariée par les conditions météo à Phillip Island le week-end dernier.

Rachit Thukral

Publié: 26 oct. 2026, 16:00

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Ducati estime qu'Aprilia a manqué de chance avec les changements de conditions météo survenus lors du Grand Prix d'Australie, soulignant le rythme supérieur de la RS-GP sur piste sèche.

Aprilia était attendue au sommet de la hiérarchie à Phillip Island après que Marco Bezzecchi a mené le constructeur de Noale à un résultat groupé aux première, deuxième, quatrième et cinquième places lors des essais libres du vendredi. Mais la journée du samedi ne s'est pas déroulée comme prévu, puisque Marc Márquez a décroché la pole position sous la pluie avant de mener Ducati à un triplé lors du sprint disputé sur le sec.

Le team manager de Ducati, Davide Tardozzi, estime toutefois que les résultats du sprint ne reflétaient pas la véritable hiérarchie. Selon lui, la vitesse affichée par Jorge Martín avant sa chute et la remontée de Bezzecchi, de la neuvième à la quatrième place, démontraient qu'Aprilia disposait toujours de la moto la plus rapide.

"Je pense qu'ils ont manqué de chance, car il est évident que Bezzecchi était très compétitif sur le sec. Il est remonté de la quatrième ligne jusqu'à la quatrième place", a expliqué Tardozzi. "Martín a commis une erreur, mais il était très, très compétitif. Je ne sais pas si Marc aurait été capable de le battre à la fin de la course. Je pense qu'ils se seraient battus jusqu'au bout, mais malheureusement, Jorge a commis une erreur."

Márquez et Martín ont livré l'un des plus beaux duels de la saison lors du sprint de Phillip Island. Les deux hommes se sont échangé plusieurs fois leurs positions, se disputant à la fois la victoire et la tête du championnat.

Martín a commis plusieurs erreurs au cours de cette bataille, avant de chuter au huitième tour. Il s'est également fracturé le bras dans cet incident.

Un scanner réalisé samedi a confirmé que sa fracture du radius droit n'était pas déplacée. Il n'a donc pas besoin d'être opéré dans l'immédiat et peut tenter de reprendre la compétition en Malaisie cette semaine.

Marco Bezzecchi (Aprilia)

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Tardozzi s'attend à ce que l'ancien pilote Pramac revienne avec de solides ambitions malgré sa blessure.

"Je suis heureux d'apprendre qu'il sera à Sepang. Cela signifie que sa blessure n'est pas si grave", a-t-il déclaré. "Nous connaissons très bien Martín. C'est un héros, c'est un pilote rapide, donc il va tout donner et nous rendre la vie difficile."

Avec l'annulation de la course longue du dimanche, Márquez compte désormais dix points d'avance sur Martín au championnat, tandis que Bezzecchi accuse un retard de 50 points sur le leader, à la troisième place.

Il ne reste que quatre manches à disputer cette saison, en supposant que le Grand Prix du Qatar, prévu le 8 novembre, se déroule comme prévu.

Si les événements du week-end dernier ont renforcé les chances de Márquez de décrocher un dixième titre mondial, et un deuxième consécutif, Ducati estime que le championnat est encore loin d'être joué.

Interrogé sur celui de Martín ou de Bezzecchi qu'il considérait comme la plus grande menace pour la fin de saison, Tardozzi a répondu : "Cela dépend de la situation de Jorge."

"J'ai énormément de respect pour Marco. Je pense que 50 points, ce n'est rien. Marco a le potentiel pour gagner toutes les courses, toutes celles qui restent jusqu'à la fin de la saison. Je pense donc que son retard de 50 points est une bonne chose pour nous, mais pas forcément un désavantage pour lui."

"Du côté de Jorge, il est évident que sa blessure fera la différence, dans un sens comme dans l'autre, selon qu'il sera très compétitif ou non. Cela ne veut pas dire qu'il pourra gagner, car je ne pense pas qu'il sera en mesure de s'imposer à Sepang. Ce sera en tout cas un indicateur de son niveau de compétitivité à Sepang et au Qatar. C'est là que se fera la différence."

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