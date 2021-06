Ducati vers de meilleurs résultats cette année au Sachsenring et à Assen ?

Avant de clore une première partie de saison qui, jusqu'à présent, a été réussie, Ducati doit s'attaquer à deux derniers Grands Prix qui ne sont pas parmi les plus favorables pour ses machines, loin s'en faut. Le Sachsenring, au programme cette semaine, et Assen, que l'on retrouvera la semaine prochaine, sont des casse-têtes du même acabit pour le constructeur italien : il ne s'est imposé qu'une seule fois sur chacune des pistes, en 2008 avec Casey Stoner.

Pour autant, Gigi Dall'Igna ne part pas vaincu d'avance. Il faut dire que le patron de Ducati Corse s'est déjà offert quelques belles satisfactions en ce début de championnat, et notamment en tordant le cou à un autre chat noir des Desmosedici, la piste de Jerez, sur laquelle la vitesse de pointe et la puissance pure comptent tout aussi peu.

Quinze ans après l'unique victoire de la marque sur place, et alors que seuls quatre podiums y avaient été obtenus depuis, Ducati s'est non seulement imposé au Grand Prix d'Espagne, mais a même signé un doublé absolument historique dans son parcours en MotoGP. Un succès qui s'accompagnait de "nombreuses satisfactions" pour l'ingénieur italien, convaincu de la bonne orientation technique prise avec son bolide.

Alors, désormais, pourquoi ne pas rêver de poursuivre sur cette lancée en Allemagne et aux Pays-Bas ? Sur le papier, les Ducati n'y sont en tout cas pas favorites. Depuis la victoire de Stoner en 2008, la marque a décroché deux troisièmes places au Sachsenring, piste sur laquelle ont régné Honda et Marc Márquez ces dernières années. C'est un peu mieux à Assen, avec trois troisièmes places et deux deuxièmes entre 2009 et 2019.

"Difficile de savoir à quoi s'attendre pour ces deux courses", souligne Gigi Dall'Igna auprès de Sky Italia. "Ce sont des courses sur lesquelles normalement, ces dernières années, nous avons rencontré quelques difficultés, mais je dois dire que cette année nous avons réalisé d'assez bonnes performances sur les courses un peu plus difficiles. Je m'attends donc à pouvoir être dans le groupe des pilotes qui se battent pour les points importants."

Depuis le début de la saison, Ducati a cumulé 11 podiums en sept manches et placé trois pilotes dans le quarté de tête du championnat, avec un retard encore limité sur le leader, Fabio Quartararo. Ainsi lancée, cette saison peut-elle être celle du retour au titre ? "Il est encore tôt pour faire ce genre de raisonnement", prévient Gigi Dall'Igna. "Je crois qu'il est beaucoup plus utile de penser à chaque course plutôt qu'au championnat. C'est ce que nous faisons et nos pilotes aussi sont mentalement prêts à cela. Je crois qu'il s'agit vraiment de la bonne mentalité pour bien affronter ce championnat."

partages