Le mot d'ordre pour Ducati face au marché des transferts : "attendre"

Devancé par Yamaha, et selon toute probabilité par Suzuki, Ducati n'a désormais qu'un mot d'ordre sur le marché des transferts : la patience. Plusieurs places de choix sont d'ores et déjà verrouillées, y compris vraisemblablement certaines qui n'ont pas encore été officialisées à l'instar de celles qu'occupent Marc Márquez, Álex Rins ou Joan Mir, qui devraient tous conserver leur guidon pour les deux saisons à venir, ce qui s'ajoute à un line-up déjà complet au sein de l'équipe officielle d'Iwata. Autant d'options attrayantes en moins pour les pilotes qui souhaiteraient aller voir ailleurs.

Dans ce contexte, Ducati veut prendre le temps de la réflexion. Plus question de se précipiter pour le constructeur italien, qui entend à présent évaluer les performances qui seront réalisées lors des premières manches du championnat afin d'avoir la meilleure vision possible des choix opportuns à faire. "Je crois que la chose la plus raisonnable en ce moment, c'est attendre", martèle en effet Gigi Dall'Igna.

"Je pense que les jeux sont déjà faits pour les pilotes non Ducati", estime le directeur général de Ducati Corse. "Il est clair que nous allons prendre notre temps pour évaluer avec nos pilotes ce qu'il est mieux de faire pour les prochaines saisons. Je crois qu'à ce stade, nous devrons bien évaluer ce qui se passe avant de prendre des décisions qui concernent 2021 et 2022. Nous sommes encore au début de la saison, nous venons tout juste de commencer les essais, je crois qu'il y a maintenant tout le temps pour se décider."

Le patron du programme de Ducati, en quête de titre depuis trois ans, ne nie pas qu'il avait pris contact avec Maverick Viñales pour tenter de le ravir à Yamaha. En vain. Il se contente toutefois d'expliquer avoir "parlé" avec l'Espagnol sans préciser si les discussions ont été avancées et l'accord proche. Quoi qu'il en soit, il s'agit selon lui d'une démarche normale, sur un marché tendu, qui a poussé à des discussions nombreuses depuis plusieurs mois déjà.

"Chaque constructeur fait ses propres évaluations et est obligé de parler avec tous les pilotes qui sont sur le marché, car personne ne sait ce qui va se passer ensuite. À mon avis, Suzuki aussi avait contacté Viñales. Je veux dire que c'est un travail que tous les constructeurs doivent faire", souligne Gigi Dall'Igna auprès de Sky Italia.

Les pilotes actuels, mais aussi les candidats que sont par exemple Jack Miller ou Johann Zarco, seront donc "évalués" par le constructeur italien en ce début de saison. Une perspective potentiellement inquiétante pour Danilo Petrucci, qui admet s'être perdu depuis la moitié de la saison dernière et a eu toutes les peines du monde à retrouver le niveau qui lui avait permis de signer une victoire magistrale au Mugello. Quant à Andrea Dovizioso, il a régulièrement laissé transparaître une certaine tension avec la direction lorsque l'orientation technique prise ne suivait pas le chemin qu'il voulait privilégier, et après trois titres de vice-Champion du monde, la perspective de poursuivre l'aventure n'est pas, à ce stade, une évidence.

Avec Lorenza D'Adderio