Trois motos satellites sur le podium : Ducati entre fierté et amertume

Le résultat du Grand Prix d'Argentine, disputé dimanche, a consacré un nouveau vainqueur, Marco Bezzecchi, et une équipe qui n'avait elle non plus jamais gagné dans la catégorie MotoGP, mais aussi un podium insolite. Trois pilotes Ducati étaient en effet réunis sur la boîte (une première depuis le Grand Prix de Valence 2021), mais tous représentaient des équipes satellites, et c'est suffisamment rare pour être souligné.

En soi, la domination du constructeur italien n'est plus une surprise : il est présent sur la première ligne des grilles de départ sans discontinuer depuis le GP de Valence 2020 et systématiquement sur le podium depuis celui d'Aragón 2021. En Argentine, le triplé lui est revenu en qualifications puis durant la course principale, et ne lui a échappé à la course sprint que par la victoire de la KTM de Brad Binder, avec également au passage le meilleur temps des deux courses.

Pour Johann Zarco, qui a contribué à ce succès collectif en faisant lui-même son retour sur le podium, la réussite de cette épreuve tient dans la qualité du travail réalisé par Ducati pour se montrer à la hauteur de sa forte présence sur la grille, la marque fournissant huit des 22 pilotes. "Ducati a prouvé l'année dernière que ce ne sont pas seulement huit motos compétitives qu'ils sont capables de fournir, mais 16 parce que chaque pilote a deux motos et elles sont toutes les deux prêtes à courir", a fait remarquer le Français au site officiel du MotoGP.

"Je pense que c'était le plus gros challenge, de pouvoir donner suffisamment de matériel à toutes les équipes pour qu'elles soient compétitives. Pramac est l'équipe satellite 'ancienne', celle qui a l'expérience et la moto officielle depuis maintenant de nombreuses années, mais les autres équipes s'habituent désormais à la Ducati, les pilotes aussi comprennent bien comment l'utiliser. C'est super de vivre ce moment avec Ducati et je le savoure. Vraiment bravo à l'usine de Borgo Panigale parce que c'est incroyable ce qu'ils arrivent à faire avant le week-end pour le préparer du mieux possible."

Un triomphe sans les pilotes officiels

Avant le succès de Marco Bezzecchi, 12e pilote de la marque à s'imposer en MotoGP, Termas de Río Hondo était l'une des très rares pistes du calendrier actuel à ne jamais avoir vu une Ducati triompher − les autres étant Buriram, Mandalika et, logiquement, les deux nouveaux circuits qui font leur entrée cette saison. Mais l'ajout de cette 23e piste au palmarès des Rouges et cette démonstration de force ont été quelque peu ternis par l'absence des pilotes officiels au classement. Enea Bastianini était forfait, blessé à l'épaule depuis Portimão, et Pecco Bagnaia est parti à la faute, à son grand désarroi. Il a même perdu les commandes du championnat au profit de Bezzecchi.

Gigi Dall'Igna a admis son "aigreur causée par cette glissade de Pecco, à qui jusqu'à ce moment-là, il n'y avait rien à reprocher". Et le directeur de Ducati Corse de constater : "Il gérait très bien la course et, avec beaucoup de talent, il tirait le maximum de la tournure qu'elle prenait. Malheureusement, pendant les courses sur le mouillé, on peut très facilement et soudainement faire une erreur."

Louant "un Bezzecchi incroyable", "dominateur absolu ayant fait preuve d'un talent éclatant" et une première victoire qui vient comme "une confirmation très importante" pour le team VR46 dans la catégorie reine, Gigi Dall'Igna a également salué "un Zarco tenace" et "un excellent Álex Márquez" pour ce qui n'était que son deuxième Grand Prix avec Ducati.

"Trois de nos motos sur le podium, avec trois équipes différentes, c'est une source d'immense fierté pour le projet Ducati", a ajouté le patron italien. "Cet état d'esprit doit maintenant prévaloir, avec la modestie et l'esprit d'équipe qui nous distinguent, ainsi que le désir et le besoin de nous améliorer, d'apprendre de chaque erreur pouvant se produire au cours d'une saison qui sera longue et âprement disputée, et qui ne fait que commencer."