Ducati officialise l'arrivée d'Aldeguer en MotoGP pour 2025

Ducati a officialisé ce lundi la signature d'un contrat de pilote MotoGP pour la saison 2025 avec Fermín Aldeguer. Le pilote espagnol, aujourd'hui engagé en catégorie Moto2, disposera d'une Desmosedici d'usine en 2025. Comme nous l'indiquions dès la fin du mois dernier, cette promotion devrait mener le pilote de 18 ans au sein de l'équipe satellite Pramac. Néanmoins, Ducati ne confirme pas cette destination à ce stade.

"Le pilote espagnol ira en MotoGP en 2025 puisqu'il a signé un contrat de deux ans qui le verra piloter une Desmosedici GP à partir de l'année prochaine, avec la possibilité de prolonger son contrat pour deux années supplémentaires", précise le constructeur italien.

Fermín Aldeguer a remporté l'an dernier cinq courses de Moto2 avec l'équipe Speed Up et a ainsi terminé troisième du championnat. Son accession à la catégorie reine était attendue et son nom circulait également chez d'autres constructeurs, à commencer par Honda.

"Je tiens à accueillir chaleureusement Fermín dans la famille Ducati et nous avons hâte de le voir enfourcher la Desmosedici GP", se réjouit Gigi Dall'Igna, directeur général de Ducati Corse. "Je suis très heureux de cet accord car Aldeguer est l'un des pilotes les plus forts de la nouvelle génération en Championnat du monde. Nous avons suivi son évolution ces dernières années, et la saison dernière il a affiché une vitesse incroyable. C'est un très jeune garçon au potentiel fantastique et aux caractéristiques pour bien faire. Nous lui apporterons tout le soutien technique nécessaire pour le faire grandir."

Bien que Pramac ne soit pas officiellement annoncée comme l'équipe où courra le jeune Espagnol en 2025, tout porte à croire qu'il s'agit de la destination préférentielle, d'autant que Jorge Martín y vit a priori sa dernière campagne. Le patron de l'équipe, Gino Borsoi, l'a lui-même confirmé il y a quelques jours dans un entretien accordé à Motorsport.com.

Le contrat signé avec Fermín Aldeguer est le second en deux semaines dans le clan Ducati, qui a prolongé jusqu'en 2026 le bail du double Champion du monde en titre Pecco Bagnaia juste avant le coup d'envoi de la saison au Qatar. Outre les deux pilotes du constructeur italien, Luca Marini (Honda), Johann Zarco (LCR) et Brad Binder (KTM) disposent eux aussi d'ores et déjà d'un guidon pour 2025.