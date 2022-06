Ducati paie des "erreurs" et de la "malchance" cette saison

Charger le lecteur audio

Ducati vit une première moitié de saison en dents de scie. La marque italienne a remporté la majorité des courses disputées, cinq sur neuf, mais les trois premiers succès ont été conquis par Enea Bastianini par le biais du team Gresini et sur la version 2021 de la Desmosedici, pendant que l'équipe officielle était plus en difficulté avec le nouveau modèle.

Après des essais de pré-saison jugés trop intensifs et incompatibles avec le travail de réglages nécessaire pour prendre ses marques sur la GP22, Pecco Bagnaia a retrouvé la victoire à Jerez, sixième manche de la saison, en a ajouté une seconde au Mugello, mais les derniers mois ont aussi été marqués par trois abandons puisqu'il est parti à la faute à Losail et au Mans, avant de faire les frais de l'accident du premier virage à Barcelone. Bastianini a aussi fait des erreurs et reste sur deux abandons sur chute.

Aucun des huit représentants de la marque n'a réussi à être constamment au premier plan cette année, ce qui donne à Fabio Quartararo un avantage de plus de 50 points sur Bastianini et Johann Zarco, Bagnaia étant relégué à 66 unités. À deux courses de la pause estivale, le principal rival du Français est Aleix Espargaró, deuxième à 22 points. Claudio Domenicali dresse donc un premier bilan mitigé, reconnaissant des erreurs trop nombreuses, tant du côté de Ducati que de la part des pilotes.

"Le classement ne récompense certainement pas les efforts accomplis", a déploré le PDG du constructeur italien auprès de GPOne. "Nous avons fait des erreurs sur le plan technique au début, la moto n'était pas prête et Bastianini en a profité parce qu'il s'est retrouvé avec une moto prête dès le début. Les pilotes ont aussi fait des erreurs, Enea est tombé deux fois d'affilée et c'est dur de jouer le titre alors que d'autres pilotes, comme Fabio et Aleix, n'ont pas encore fait la moindre erreur."

Pecco Bagnaia

"Nous avons également eu pas mal de malchance parce qu'à la dernière course, Pecco était difficilement critiquable, mais nous n'avons inscrit aucun point à un moment où il était important de gagner et alors que Bagnaia était très fort. Il se serait très certainement battu avec Quartararo."

Ducati veut encore évaluer Bastianini et Martín

Ducati doit également préparer la saison 2023 et désigner le successeur de Jack Miller dans son équipe officielle, le départ de l'Australien pour KTM ayant été confirmé la semaine dernière. La marque avait déjà fait part de sa volonté d'attendre l'été pour faire son choix entre Enea Bastianini et Jorge Martín, les deux candidats clairement désignés, et Domenicali a confirmé que la décision ne sera pas prise "dans les deux prochaines courses" et que "la nationalité n'aura pas d'importance" même si Bastianini semblait partir favori.

L'Italien a brillé avec ses trois succès tandis que Jorge Martín s'est surtout distingué avec quatre chutes en autant de courses entre Portimão et le Mugello. La tendance semble s'inverser puisque Bastianini reste sur deux résultats blancs et que Martín a décroché son deuxième podium de l'année à Barcelone. Les deux pilotes évoluant dans un contexte différent, Ducati souhaite les évaluer dans la durée et Domenicali balaie l'idée que ce processus puise augmenter le poids sur leurs épaules.

Enea Bastianini a remporté trois courses mais il reste sur deux chutes

"Je ne ne crois pas à ces choses. Si on leur donne un contrat tôt, ils partent à la faute parce qu'ils ont la pression [de valider la confiance placée en eux], si c'est tard c'est la même chose. Ce sont des pilotes professionnels et ils sont bons. On veut Bastianini et Martín avec nous pour l'avenir, ils font partie de nos plans et nous travaillons pour ça. Je ne pense pas que c'est le bon moment pour faire toutes les évaluations, également parce que personne n'a pu s'exprimer pleinement."

Car comme Domenicali l'a souligné, Bastianini a débuté la saison avec une machine totalement éprouvée, contrairement à Martín, qui dispose du modèle 2022 dans le team Pramac : "Jorge a été opéré [la semaine dernière] et au début sa moto n'était pas prête. Il faut leur donner un peu de temps."

Selon toute vraisemblance, le pilote qui ne sera pas sélectionné dans l'équipe d'usine se verra proposé un guidon dans le team Pramac, aux côtés d'un Zarco dont la prolongation est imminente et avec la même machine : "En tous cas, [Bastianini et Martín] auront exactement les mêmes chances l'an prochain parce qu'ils auront deux motos totalement identiques [de dernière génération]. Sur le plan sportif, ils partiront du même point, idem sur le plan technique."