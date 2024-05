Pas de nouveauté sur la Ducati, mais un gros travail de réglages

Loin des chantiers dans lesquels Yamaha et Honda se sont lancés, Ducati s'est contenté d'ajustements lors du test de Jerez. La marque en tête de tous les championnats n'avait pas de véritable nouveauté à faire tester aux pilotes disposant du modèle 2024, et Pecco Bagnaia a ainsi pu se concentrer sur un travail de réglages, notamment pour les pistes offrant peu d'adhérence, un véritable défi puisque le niveau de grip était très élevé au lendemain de la course.

"La plupart des choses que l'on avait à tester, on les a testées vendredi, donc c'était juste une journée pour tout analyser à nouveau, refaire des tests, et tout ce que l'on a testé a bien fonctionné", a précisé le vainqueur du GP d'Espagne. "Je suis content. On s'est concentré sur des réglages différents qui pourraient nous aider sur une piste avec moins d'adhérence. On a utilisé les derniers relais juste pour tester ce genre de réglages qui, sur une piste comme à Barcelone, avec moins d'adhérence, pourraient offrir un avantage."

"C'était très difficile de tester quelques chose avec ce niveau de grip, c'était assez impressionnant. Dans la matinée, quand j'ai pris la piste les sensations étaient incroyables, bien meilleures [qu'en course], et c'était facile de rouler en 1'36. Des sensations fantastiques mais pas très utiles."

La journée de Jorge Martín a été plus animée. Le pilote Pramac s'est arrêté en bord de piste dans la matinée, avec un début d'incendie sur sa moto, et a connu une chute en fin de journée, mais il a aussi pu améliorer le comportement de sa Ducati.

"On n'a pas débuté de la meilleure des façons mais on a bien travaillé, on a fait de bons progrès", a précisé Martín sur le site officiel du MotoGP. "On a compris deux choses très utiles pour l'équilibre dans les prochaines courses. Je pense qu'on a un peu amélioré notre base. On a testé quelque chose pour les vibrations et c'était bon."

Jorge Martín Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"À la fin, j'essayais une nouveauté et je suis tombé mais j'ai fait une erreur parce que le vent secouait un peu la moto. Je n'ai pas bien freiné donc je suis tombé et on a fini comme ça. Je pense que les performances étaient bonnes, que le rythme était bon, on était concentré pour améliorer notre moto."

Les soucis de vibration ont disparu... pour de bon ?

Les soucis de vibration à l'arrière évoqués par Martín l'ont troublé depuis les tests hivernaux et ont ensuite ponctuellement gagné les autres pilotes Ducati, principalement ceux disposant du modèle 2024. La marque a travaillé pour corriger ce problème à Jerez et elle a vécu un week-end sans aucune secousse, mais Bagnaia estime qu'il faudra se rendre sur d'autres circuits pour avoir la certitude que le souci est corrigé.

"Il semble que moins il y a de grip, plus on a de vibrations", a expliqué l'Italien, qui n'a donc logiquement pas eu ce souci lundi, et s'est dit encouragé par les découvertes faites vendredi : "Normalement, dans un week-end de course, le vendredi on prend juste des sensations et on essaie d'améliorer le pilotage et de s'adapter, on ne fait pas de gros changements. Vendredi, on a changé beaucoup de choses pour améliorer mes sensations, pour améliorer la situation vis à vis des vibrations."

"Ce week-end, on en a eu aucune donc on a peut-être résolu ce problème mais il faudra attendre [d'autres circuits]. Je pense que l'on pourrait avoir des soucis de vibrations sur des circuits comme Barcelone mais on n'a pas testé de nouvelle pièce."

Martín "pense" que Ducati a corrigé le problème pour de bon, et estime avoir quoiqu'il arrive des solutions s'il se présente à nouveau. "Cette piste était parfaite parce qu'on n'a eu aucune vibration, c'est revenu à la normale", a souligné le leader du championnat. "Peut-être qu'on s'habitue à la moto, peut-être aussi que la moto était adaptée à la piste. Si ce n'est pas le cas, on a des solutions. On a testées différentes solutions qui peuvent aider, qui nous rendent encore plus rapides. Je suis vraiment content des performances et des progrès effectués."