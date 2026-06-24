"Un cycle touche à sa fin" : Ducati officialise le départ de Bagnaia

Le pilote le plus victorieux de l'histoire de Ducati va bien quitter la marque en fin de saison. Cela fait près de cinq mois que l'on sait que Pedro Acosta va remplacer l'Italien chez Ducati la saison prochaine, mais les constructeurs retenaient les confirmations en attendant de signer le contrat assurant leur présence en MotoGP.

Cela a été fait à Brno et le festival d'annonces a commencé mardi, avec la prolongation de Marc Márquez pour deux ans. Bagnaia ne partagera plus son garage, après deux saisons difficiles qui ont presque fait oublier son bilan exceptionnel avec la Desmosedici.

Bagnaia a fait ses débuts en MotoGP en 2019, chez Pramac, alors équipe satellite de Ducati, avant d'être promu dans l'équipe officielle en 2021, chez qui il a été sacré en 2022 et 2023. Il reste à ce jour le seul pilote titré deux fois avec Ducati, Casey Stoner ayant un titre sur la moto rouge à son actif, en 2007, et Márquez celui de la saison passée, et le plus victorieux sur cette machine : 31 succès, devant les 23 de Stoner et les 16 de Márquez.

Bagnaia a également été le premier pilote italien titré pour Ducati, ce que son mentor, Valentino Rossi, avait échoué à faire, dans une période difficile pour la marque au début des années 2010. Andrea Dovizioso a quant à lui été trois fois vice-champion avec Ducati derrière Márquez, quand ce dernier dominait le MotoGP chez Honda entre 2017 et 2019.

"Le titre de 2022 a une valeur particulière à mes yeux parce qu'il représente le point culminant du processus de restructuration de Ducati, qui nous a permis de revenir au sommet après une période indéniablement difficile", a souligné Claudio Domenicali.

Pecco Bagnaia a été le premier pilote italien titré avec Ducati en 2022. Photo de: MotoGP

Le renouveau de Ducati a été incarné par Gigi Dall'Igna, arrivé au poste de directeur général de Ducati Corse fin 2013, puis par Bagnaia à partir de 2021. "Pecco fait partie de ces pilotes avec qui l'étincelle a été immédiate", a souligné Dall'Igna.

"Nous l'avons identifié et nous l'avions voulu très jeune, pour construire un projet autour de lui. Il était rapide, mais surtout intelligent. Le but était de mener la Desmosedici à son potentiel le plus élevé et nous y sommes parvenus ensemble."

Bagnaia a décroché ses premiers succès en 2021 et remporté le titre les deux années suivantes, avant d'échouer sur le fil face à Jorge Martín en 2023. Depuis l'an passé, il a eu du mal à s'adapter à des changements effectués sur la moto et n'a que rarement retrouvé le niveau qu'on lui connaissait. Bagnaia changera donc d'univers l'an prochain, mais Dall'Igna s'attend à ce que l'harmonie perdure jusqu'à la fin de la saison.

"Dans les relations, il n'est pas toujours évidemment de reconnaître et de comprendre qu'un cycle touche à sa fin et qu'un changement devient nécessaire. Notre lien profond et notre affection mutuelle ne changeront pas, et ce sera un élément clé pour gérer le reste de la saison."

Alors que Márquez a peut-être signé le dernier contrat de sa carrière en se réengageant pour deux ans, Ducati a préféré miser sur la jeunesse en recrutant Acosta, qui doit encore être confirmé.