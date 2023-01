Ducati présente sa livrée pour 2023

Charger le lecteur audio

Troisième équipe du MotoGP à dévoiler ses couleurs pour la nouvelle saison, Ducati a présenté son team officiel ce lundi dans la station de Madonna di Campiglio, au cœur des Dolomites, accompagné par ses pilotes Pecco Bagnaia et Enea Bastianini.

La Desmosedici 2023 a ainsi fait sa première apparition, et même si la mythique couleur rouge reste inchangée, l'arrivée du sponsor Monster apporte une nouveauté puisque le logo apparaît sous le numéro des pilotes et en bas de la moto, et ce pour les années à venir. "Monster Energy a signé un contrat de sponsor principal avec nous en MotoGP et nous suivra lors des prochaines années", a informé Paolo Ciabatti, le directeur sportif de Ducati Corse.

La marque américaine, déjà sponsor principal de l'équipe Yamaha, est également présente du côté du team VR46 et l'était également chez Suzuki. Le nouveau partenariat permet à la firme d'accroître sa présence en MotoGP et provoque par ricochet la fin de contrat qui unissait personnellement Bastianini à Red Bull, concurrent direct de Monster.

Du côté de la technique, aucune grosse évolution n'a été constatée, comme le constructeur l'avait déjà annoncé. Après avoir connu des débuts compliqués avec la GP22 et certaines de ses innovations l'an passé, comme le holeshot device avant qui a finalement été interdit, Ducati a fait le choix de la prudence cette saison pour ne pas réitérer les mêmes erreurs. Pour autant, des évolutions ont bien été menées afin de gagner en performance. "Nous avons réfléchi à beaucoup de nouveautés, certaines sont déjà sur la moto qui est présente ici ; quant aux autres, nous les montrerons à Sepang, surtout celles qui portent sur l'aéro", a confirmé Gigi Dall'Igna, directeur général de Ducati Corse. Rendez-vous est donc donné en Malaisie du 10 au 12 février lors du premier test de pré-saison

L'une des deux GP23 a attiré plus l'attention que l'autre puisqu'elle a révélé le numéro que Bagnaia a décidé de porter cette saison. Indécis depuis son titre de Champion du monde en novembre dernier, il s'était en effet laissé l'hiver pour décider de choisir le numéro 1 ou de conserver son #63 mais à une semaine de la présentation, il avait révélé n'avoir toujours pas acté son choix. L'Italien a finalement opté pour le mythique numéro 1, qui l'a toujours fasciné de son propre aveu, et relance ainsi une tradition qui s'était perdue depuis une décennie.

Bagnaia va remettre son titre en jeu cette saison et aura logiquement pour objectif de le conserver afin d'offrir à Ducati deux sacres consécutifs, du jamais vu pour le constructeur. Néanmoins, Enea Bastianini fait lui aussi office de favori cette saison après avoir mené une campagne 2022 pleine de promesses avec quatre victoires et deux autres podiums. Un temps en lice pour le titre, son manque d'expérience lui a valu une certaine irrégularité qu'il tentera de corriger cette saison pour améliorer la troisième place finale qu'il a décrochée au championnat l'an passé. Il disposera pour cela du matériel officiel et de deux années d'apprentissage dans ses bagages, de quoi devenir un redoutable coéquipier.

Les deux hommes étaient accompagnés d'Álvaro Bautista et Michael Ruben Rinaldi, pilotes de l'équipe officielle en WorldSBK. Champion du monde en titre, Bautista a lui aussi opté pour le numéro 1 cette saison après avoir entretenu le suspense tout l'hiver, et tentera à son tour de défendre son titre dans la catégorie.