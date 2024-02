Ducati souhaite prolonger Bagnaia avant le début de la saison

Le marché des transferts s'annonce animé en MotoGP cette année. Brad Binder, Johann Zarco et Luca Marini sont les seuls confirmés formellement par leurs équipes pour 2025, courte liste à laquelle on peut probablement ajouter le nom de Pedro Acosta, lié à KTM. Des pilotes de premier plan mais aussi des places de premier choix seront donc libres en fin de saison et le jeu de chaises musicales pourrait durer de longs mois.

Les Champions du monde Marc Márquez, Fabio Quartararo et Joan Mir, ainsi que les vainqueurs de Grand Prix Jorge Martín, Marco Bezzecchi ou encore Enea Bastianini seront sur le marché, et des places pourraient se libérer chez toutes les marques. Celles de Ducati seront naturellement très convoitées mais le suspense ne devrait pas durer longtemps concernant Pecco Bagnaia.

Le vainqueur des deux derniers titres a confirmé lors de la présentation de Ducati que son entourage avait entamé les discussions avec la marque et Gigi Dall'Igna espère un dénouement très rapide. "Va-t-il prolonger avant le Qatar ? C'est l'objectif, même si le contrat d'un double Champion du monde est toujours compliqué", a confié le directeur général de Ducati Corse à la Gazzetta dello Sport.

Le suspense reste entier concernant la deuxième place. Bastianini, en difficulté en 2023 dans une saison marquée par plusieurs blessures, sait qu'il devra faire ses preuves face à la concurrence de Martín, Bezzecchi et potentiellement Márquez. Ducati laissera plusieurs courses à Bastianini pour convaincre et Dall'Igna le voit déjà "plus serein qu'au début de la saison dernière."

Les doutes de Dall'Igna

L'ingénieur italien semble plus inquiet concernant le nouveau cadre réglementaire, avec des concessions techniques accordées à tous ses rivaux et surtout les marques japonaises. Dall'Igna juge maintenant Ducati "un peu inférieur" à la concurrence, Yamaha et Honda pouvant faire évoluer leur moteur et leur carénage avec plus de libertés : "C'est précisément pour cette raison que nous devrons peut-être débuter l'année avec un meilleur rythme qu'en 2022 et 2023. Ce sera un défi significatif".

Ducati fait également face à de "grosses pertes" puisque ces derniers mois, Max Bartolini, ancien aérodynamicien en chef, et Marco Nicotra, qui était responsable des performances, sont partis pour Yamaha. "Ils apportent un important savoir-faire à un autre constructeur", a déloré Dall'Igna. "Il ne sera pas facile de remplacer Max, même si nous avons couvert nos arrières."

Ducati pourrait en tout cas se libérer l'esprit sur plusieurs dossiers avant le lancement de la saison puisque VR46 espère prolonger son contrat avec le constructeur dans les prochaines semaines.