Pas de précipitation chez Ducati pour prolonger Bagnaia

Lorsque les hommes de Ducati ont repris leurs activités médiatiques après la trêve hivernale, il a tout de suite été acquis qu'en dehors de la préparation sportive du championnat, le dossier de la prolongation de contrat de Pecco Bagnaia se trouvait lui aussi en haut de la pile.

Lors de la présentation officielle de sa nouvelle moto, le double Champion du monde en titre a fait savoir que les discussions avaient débuté entre son management et les responsables du constructeur, exprimant sans ambiguïté son souhait de rester en poste. Le directeur général Gigi Dall'Igna a lui-même affirmé sa volonté d'obtenir un nouvel accord avant le lancement des Grands Prix, tout en rappelant qu'il s'agit d'un contrat "compliqué" à établir compte tenu de la stature prise par le pilote italien.

Alors que Pecco Bagnaia vient de dominer les deux séances d'essais de pré-saison de ce mois de février, Davide Tardozzi fait savoir que les tractations avancent bien. "Nous discutons des derniers détails avec son management", indique le team manager de l'équipe d'usine Ducati auprès du site officiel du MotoGP.

Mais il n'est plus question de formuler une date aussi précise que celle du premier Grand Prix, qui aura lieu dans deux semaines. "Nous ne sommes pas pressés", assure-t-il. "Pecco est déjà concentré sur le championnat 2024 et sur le fait de voir comment va se dérouler la première course, au Qatar. Mais nous essayons de finaliser dès que possible. Il n'y a pas de date limite."

"Les deux parties veulent continuer ensemble ; Pecco veut rester chez Ducati et nous voulons aussi qu'il reste avec nous. Je pense donc que c'est juste une question de temps. Nous allons essayer de le faire dès que possible mais, encore une fois, sans précipitation."

En l'état actuel des choses, quatre pilotes disposent d'un contrat au-delà de 2024 : Brad Binder, qui a prolongé sur le long terme avec KTM ; Pedro Acosta, dont l'accord est plutôt secret, mais que l'on dit engagé avec le constructeur autrichien sur la durée ; ainsi que Johann Zarco et Luca Marini qui ont signé pour deux ans avec Honda, l'un chez LCR et l'autre dans l'équipe Repsol. Compte tenu des grands noms qui s'apprêtent à débuter le championnat sans avoir encore clarifié leur avenir, et parmi eux les trois autres Champions du monde MotoGP de la grille (Marc Márquez, Fabio Quartararo et Joan Mir), on attend un marché des transferts potentiellement très ouvert.

La deuxième place de l'équipe officielle Ducati sera certainement la plus recherchée, et les prétendants ne manquent pas. Actuellement en poste, Enea Bastianini va devoir faire ses preuves, même si la priorité que Ducati fait du contrat de Bagnaia va lui laisser un peu de temps pour cela. "Avant toute chose, nous devons finaliser les choses avec Pecco, puis nous verrons quelle est la situation pour le deuxième guidon", a indiqué Davide Tardozzi. "Enea fait partie de ceux que nous regardons, mais nous prendrons un peu plus de temps pour décider notre second pilote pour 2025 et 2026."