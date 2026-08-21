Ducati compte faire valoir son savoir-faire avec le règlement 2027

Le MotoGP va entrer dans une nouvelle ère en 2027. Les moteurs vont voir leur cylindrée passer de 1000cc à 850cc, la taille des éléments aérodynamiques va être réduite, le holeshot device va être interdit et Pirelli va remplacer Michelin. Cette nouvelle génération de motos a le potentiel pour bouleverser la hiérarchie, mais Gigi Dall'Igna pense que ce ne sera pas véritablement le cas.

Pour le grand responsable technique de Ducati, il n'y a pas de raison pour que les constructeurs qui dominent avec le règlement actuel ne soient pas également ceux qui trouveront les meilleures solutions pour 2027, grâce aux compétences acquises au fil des ans.

"Je crois que ce qui compte pratiquement toujours dans les choses techniques et industrielles, c'est le savoir-faire accumulé au cours des années par chaque constructeur", a expliqué Dall'Igna à Sky Sport, qui diffuse le MotoGP en Italie. "Nous croyons en avoir pas mal emmagasiné, surtout ces dix dernières années, et ça peut certainement nous mettre dans un rôle privilégié à partir de l'année prochaine."

Gigi Dall'Igna pense que l'expérience de Ducati va payer en 2027. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Après, il est certain que l'on repartira de zéro, la moto sera totalement nouvelle pour tout le monde, alors ceux qui auront les meilleures idées et réussiront à les mettre en œuvre réaliseront en premier d'importantes avancées. Mais je crois toujours que le savoir-faire est fondamental."

Pour Pol Espargaró, d'autres éléments pourraient jouer en faveur de Ducati. Le pilote d'essais de KTM participe au développement de la machine 2027 et partage parfois les circuits avec Ducati.

Il pense que la marque italienne part avec un avantage grâce à ses succès en WorldSBK, avec des motos aux performances similaires et qui utilisent déjà les pneus Pirelli, dont la philosophie devrait rester proche des gommes qui seront utilisées en MotoGP.

"On peut facilement se dire que la Ducati sera incroyable", a déclaré Espargaró selon The Race. "Ils seront rapides dès le premier jour parce qu'ils ont toutes les informations du Superbike. Au final, [la moto 2027] est un genre de Superbike, ce n'est pas très différent."

"[Ducati] aura un certain avantage, surtout dans la gestion des pneus, ce qu'il faut faire pour qu'ils soient meilleurs en course, ou pour être performant sur un tour. Ils ont beaucoup d'informations que les autres constructeurs n'ont pas, les autres ne sont pas en Superbike."

Yamaha et Honda sont pourtant présents en WorldSBK, mais ils peinent à lutter avec Ducati depuis plusieurs saisons.

Avec Léna Buffa