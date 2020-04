Une moto par pilote ? Ducati seul face aux autres constructeurs

La crise mondiale causée par la pandémie de COVID-19 marquera un tournant dans le monde du sport, et le MotoGP n'y échappera pas : indéniablement, il y aura un avant et un après. Bien qu'il soit encore trop tôt pour connaître la date à laquelle la compétition pourra débuter et les modalités dans lesquelles cela sera possible, les constructeurs, sous l'égide de leur association, le MSMA, se réunissent périodiquement et à distance, afin de rechercher des solutions permettant de réduire les coûts une fois la pandémie passée, dans un contexte qui supposera un bouleversement majeur à bien des niveaux.

L'une des marques les plus actives afin de présenter des propositions en ce sens est Ducati. Le fait est qu'il s'agit aussi du constructeur le plus présent sur la grille, car en plus de ses deux pilotes officiels, il fournit des prototypes à ceux de deux autres équipes, Pramac et Avintia. Cela fait dont un total de 12 motos par Grand Prix, sachant que chaque pilote en a deux dans son garage. En comparaison, Suzuki et Aprilia n'ont que deux pilotes chacun, tandis que Honda, Yamaha et KTM en ont quatre, soit un total de huit motos.

Parmi les différents championnats de moto, le MotoGP est le seul dont les pilotes disposent de deux motos, pouvant être utilisées comme ils l'entendent. Cette deuxième moto a été supprimée en 2010 pour les catégories Moto2 et 125cc (devenue depuis Moto3), et ce dans une démarche de réduction des coûts. En Formule 1, une mesure similaire a été adoptée en 2003. Il y a quelques jours, lors de l'une des réunions des constructeurs, Ducati a proposé que le MotoGP suive à son tour cette voie et supprime la deuxième moto consentie aux pilotes.

"Nous sommes face à un désastre dont les proportions sont très grandes. Le monde de la moto en général va beaucoup souffrir dans cette crise, et il est évident qu'il faudra mettre en pratique toutes les idées qui permettront de réduire les coûts", a déclaré Gigi Dall'Igna au journal italien La Stampa. "Je pense à l'utilisation d'une seule moto par pilote en MotoGP. Pour le moment, nous sommes la seule catégorie à en avoir deux, et je ne crois pas que dans les autres catégories, qu'il s'agisse du Moto3 ou du Superbike, le spectacle soit moins grand. Avoir une moto en moins mènerait à une économie importante, à commencer par celle des pièces de rechange, non seulement pour les constructeurs mais aussi pour les équipes indépendantes."

Selon les informations de Motorsport.com, toutefois, malgré l'insistance de Ducati les autres constructeurs n'ont pas soutenu cette proposition. Gigi Dall'Igna a donc voulu rendre cette initiative publique dans l'hypothèse où la Commission Grand Prix, seul organe pouvant la valider, serait prête à s'en saisir pour mettre en place cette nouvelle règle.

Des Grands Prix à huis clos pour sauver la saison

"Je suis un technicien et j'aime progresser. Par le passé, j'ai toujours été opposé à toutes les propositions pouvant limiter le développement, mais désormais les choses sont complètement différentes. Notre avenir se joue sur la réduction des coûts", a par ailleurs souligné le directeur général de Ducati Corse.

Envisageant "au moins une dizaine de Grands Prix" dès lors que la saison pourra reprendre, Gigi Dall'Igna se dit ouvert à toute proposition pouvant sauver la saison d'un point de vue sportif tout en garantissant le maximum de rentrées d'argent. "Je suis ouvert à toutes les options, à l'exception du fait de disputer deux courses le même week-end. Cela me semble être une solution peu attractive, y compris pour la télévision", a-t-il précisé.

En revanche, le patron de Ducati Corse est un fervent défenseur des Grands Prix à huis clos : "Je crois qu'il faut absolument tout faire pour courir. Les télévisions représentent la partie la plus importante de notre sport, d'un point de vue économique et pas uniquement. Disputer des courses sans invités ni spectateurs, mais en les retransmettant, signifierait pouvoir promouvoir les sponsors, atteindre la majeure partie de notre public, et nous réussirions donc à sauver malgré tout 80% du business lié à ce sport."