Ducati : Une stratégie à succès mais trop d'irrégularité

Charger le lecteur audio

Durant dix ans, Ducati a souhaité miser sur des pilotes d'expérience pour mener à bien le développement de sa moto et jouer le titre. Nicky Hayden, Valentino Rossi, Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo ou encore Danilo Petrucci ont porté les couleurs de Borgo Panigale et contribué à la progression de la Desmosedici. Seul Andrea Iannone ne comptait que deux saisons en MotoGP lorsqu'il a rejoint le team officiel en 2015, et son duo explosif avec l'expérimenté Dovizioso avait été compliqué à gérer pour l'équipe.

En 2021, toutefois, le constructeur italien a changé radicalement d'approche en ne recrutant plus que de jeunes pilotes, un choix risqué après avoir joué le titre plusieurs années de suite avec Dovizioso, mais assumé.

"Je pense que lorsqu'on a décidé de changer Dovi et Danilo pour faire venir Pecco et Jack dans l'équipe d'usine et ensuite chercher de jeunes pilotes prometteurs, notre stratégie a été un succès car on a trouvé des pilotes très rapides", a déclaré Paolo Ciabatti, le team manager de l'équipe officielle. "On peut argumenter quant au fait qu'on a peut-être trop de pilotes rapides sur nos motos et que ça peut être un problème. Dans un sens peut-être mais je ne pense pas car pour Ducati, ça aide d'avoir des pilotes rapides afin de développer la moto dans la bonne direction."

Dans ses quatre équipes, six de ses huit pilotes ont entre 23 et 25 ans et n'ont pas disputé plus de trois saisons complètes en MotoGP. Jack Miller et Johann Zarco font figure d'exception, l'un totalisant sept saisons à 27 ans quand l'autre en compte cinq à 32 ans. Le premier quittera la marque en fin d'année, remplacé par un pilote plus jeune, et le second a l'expérience et les meilleurs résultats en rouge pour lui. Pilote le plus régulier, Zarco n'a en effet rien à envier à ses cadets, qui restent encore très inconstants dans leurs performances.

"C'est sûr que ces pilotes ont été extrêmement rapides et doivent atteindre la dernière étape qui est la régularité. On voit Zarco, qui n'a jamais gagné une course, et il est premier pilote Ducati car il est très régulier donc il faut aussi savoir accepter la cinquième ou la sixième place quand il y a besoin. Il y a d'autres pilotes comme Pecco [Bagnaia], Enea [Bastianini] et parfois Jorge [Martín] qui sont extrêmement rapides mais qui ont des résultats blancs, et les résultats blancs n'aident pas vraiment à être un prétendant au titre dans cette catégorie. Mais on n'abandonne jamais, on doit être plus réguliers", a ajouté Ciabatti.

La chute de Francesco Bagnaia au GP d'Allemagne coûte cher au championnat.

Grâce à ses huit motos engagées, Ducati mène le championnat constructeurs avec 74 points d'avance sur Yamaha et peut se targuer d'avoir remporté la moitié des dix courses disputées cette saison, en plus d'avoir réalisé un quasi sans faute avec huit pole positions. De plus, la Desmosedici a occupé la moitié des places sur le podium depuis le début de la saison (16/30) et bien plus encore en qualifications (21/30).

Si Ciabatti estime que Ducati ne peut "qu'être satisfait" de cette domination, il reconnaît que le constructeur ne peut pas s'en contenter, précisément en raison du manque de régularité de ses pilotes. Trois d'entre eux font partie du top 5 des pilotes ayant le plus chuté depuis le début de l'année et occupent même le haut du classement. Marco Bezzecchi est en effet le numéro un avec 15 chutes, suivi de près par Enea Bastianini avec 14 chutes. Jorge Martín en compte pour sa part 11.

Mais plus encore que les chutes totales, c'est bien le nombre d'erreurs et de contre-performances en course qui font du tort à la marque italienne. Chacun de ses pilotes a terminé au moins à deux reprises en-dehors des points, et ce chiffre s'élève à trois dans le cas de Bastianini, et même quatre et cinq dans celui de Bagnaia et Martín (sans compter Marco Bezzecchi et Fabio Di Giannantonio qui, en tant que rookies, ont connu plusieurs courses en fond de classement, en plus de leurs erreurs personnelles).

L'objectif de la seconde partie de la saison est donc une plus grande régularité et le moins d'erreurs possibles pour avoir une chance de jouer le titre pilotes mais aussi équipes, où là aussi le team officiel et même Pramac sont en retrait.

"On a montré qu'on était compétitifs sur toutes les pistes, même sur celles où normalement la Ducati a du mal. Au Sachsenring beaucoup de Ducati ont bien fonctionné. Pecco a été fantastique le vendredi et le samedi, il a fait la pole mais cette chute dans le troisième tour était évidemment très décevante pour lui et pour nous car maintenant on a que peu de chances de se battre pour le championnat. Nous allons évidemment essayer mais avec la régularité qu'a Fabio [Quartararo] et aussi Aleix Espargaró, ça va être difficile de les rattraper. On va essayer mais ça ne sera pas si simple", a conclu Ciabatti auprès du site officiel.