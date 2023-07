Ducati "surpris" de voir Aprilia distancé cette saison

Ducati a fait forte impression dans la première partie de saison, en s'arrogeant 18 des 26 places sur le podium le dimanche, ou encore avec son quintuplé et ses huit pilotes parmi les neuf premiers au Sachsenring. La domination des Desmosedici était attendue dès les essais de pré-saison, un moment où Aprilia semblait être leur plus proche rival.

La seconde marque italienne du plateau a finalement eu du mal à confirmer avec seulement deux podiums, un pour Maverick Viñales en ouverture de la saison et l'autre pour Aleix Espargaró à Assen, et elle est devancée par KTM, plus performant que prévu. Dans le clan Ducati, on s'étonne de cette hiérarchie, tout en soulignant avec malice la potentielle origine du bond en avant de KTM.

"On sait que KTM a fait un bon travail", a déclaré Paolo Ciabatti, directeur sportif de Ducati, au site officiel du MotoGP. "Certains de nos [anciens] ingénieurs travaillent pour KTM maintenant et on en voit les résultats. Je suis un peu surpris qu'Aprilia n'ait pas accompli ce qui était attendu en termes de performances. J'espère qu'ils seront là rapidement."

Les trois marques européennes ont pris un très net avantage sur leurs rivales japonaises. Honda a certes gagné une course grâce à Álex Rins mais le constructeur s'est surtout illustré par le comportement rétif de sa moto, si bien que trois de ses quatre titulaires manquaient à l'appel au GP des Pays-Bas. Yamaha a de son côté glissé dans la hiérarchie, avec un seul podium pour Fabio Quartararo.

"Dans l'ensemble, c'est une situation assez nouvelle", a souligné Ciabatti. "On voit que les trois constructeurs européens imposent clairement le rythme."

Une entame quasi parfaite pour Ducati

Pecco Bagnaia et Ducati ont dominé la première partie de la saison

Avant même le cap de la mi-saison, Ducati semble parti pour un nouveau carton plein cette saison. La marque mène tous les championnats et occupe les trois premières places tant chez les pilotes que les équipes. Paolo Ciabatti dresse un bilan plus que satisfaisant.

"Je n'aime jamais mettre un 10 mais je dirais 9,5, au minimum ! Je pense que nous ne pouvons être que satisfaits. Nous menons le championnat avec Pecco mais nous avons trois autres pilotes – Bezzecchi, Martín et Zarco –, nous avons décroché le meilleur résultat de notre Histoire au Sachsenring avec cinq Ducati aux cinq premières places."

"Nous avons fait un bon travail avec les ingénieurs pour développer la moto 2023 mais la moto 2022 est super, super performante. Il y a très peu de différences entre la moto de cette année et celle de l'an dernier. En fait, toutes les équipes et tous les pilotes Ducati peuvent être performants. On a vu presque tous les pilotes se battre pour le podium."

"On mène largement le championnat des constructeurs, donc ça a été un début de saison vraiment positif, et nous espérons pouvoir continuer comme ça", a ajouté Ciabatti.