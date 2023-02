Ducati prend la tête des premiers essais collectifs MotoGP à Sepang

Charger le lecteur audio

Ça y est, la pré-saison MotoGP est bel et bien lancée ! L'intégralité du plateau 2023 se trouve en Malaisie pour un premier test collectif de trois jours, dont les enjeux sont particulièrement importants. Avec seulement cinq journées à leur disposition avant le premier Grand Prix de la saison fin mars (trois à Sepang, deux à Portimão), les constructeurs ne disposent que de peu de temps pour recueillir les informations nécessaires à la finalisation des prototypes 2023.

Après un Shakedown perturbé par la pluie, durant lequel les pilotes essayeurs et le rookie Augusto Fernández n'avaient pas pu mener à bien l'intégralité du programme de travail prévu, cette fois la météo s'est maintenue au beau fixe sur la première partie de la journée... avant qu'une légère pluie ne refasse son apparition au moment de la pause déjeuner.

Jack Miller a été le premier à s'élancer lorsque la piste s'est ouverte à 10h (3h heure française), suivi rapidement par les 23 autres pilotes présents en Malaisie. Seul Cal Crutchlow, pilote d'essai de Yamaha, n'a pour le moment pas encore roulé. Pecco Bagnaia a mené la première heure avec un chrono de référence de 2'00"177. Pol Espargaró a ensuite amélioré de quelques dixièmes avant que Jorge Martín ne passe sous la barre des 2'00.

Le pilote Pramac s'est maintenu au sommet de la feuille des temps par la suite, et à la mi-journée, on retrouve un trio de Ducati aux avant-postes composé de Jorge Martín, qui mène en 1'58"737 (loin encore du record de la piste qu'il a lui-même établi lors des qualifications lors du Grand Prix de Malaisie l'an dernier en 1'57"790), Pecco Bagnaia et Enea Bastianini, juste devant les pilotes Aprilia Maverick Viñales et Aleix Espargaró. Tous se tiennent en cinq dixièmes après ces quatre premières heures de roulage.

Les chronos restent évidemment à prendre avec une certaine réserve étant donné que la vitesse sur un tour n'est pas l'objectif recherché par les pilotes, qui privilégient tous l'essai de différents réglages et surtout de nouvelles pièces pour beaucoup. Le Shakedown avait déjà permis de voir un grand nombre d'avancées, notamment en matière d'aérodynamique, et certaines ont été logiquement à nouveau visibles lors de ces premières heures de test.

Le box de Marc Márquez a particulièrement attiré les regards, puisque le #93 dispose de quatre motos différentes ! La spécification 2022 d'un côté, afin d'effectuer les comparaisons, et trois nouveaux prototypes de l'autre, qui disposent chacun de plusieurs évolutions, notamment au niveau du carénage et des ailerons.

Marc Márquez en piste à Sepang

Du côté de chez Ducati, les changements les plus visibles ont été aperçus sur la Desmosedici de Johann Zarco. La machine du Français arbore en effet le même carénage que celui essayé par Michele Pirro lors du Shakedown, avec un renfoncement dans la partie centrale.

Chez Yamaha, Fabio Quartararo a entamé un intense travail d'essais de pièces apportées par le constructeur. Le Niçois s'était réjoui d'avoir "énormément de nouveautés" à tester, un changement notable puisqu'il n'avait jusqu'à présent "jamais vraiment fait trois jours de test", comme il l'a confié au site officiel du MotoGP. Les deux compatriotes sont respectivement 18e (Quartararo) et 19e (Zarco) au classement à la mi-journée.

Des débuts discrets

Les regards se sont également tournés vers les nouvelles recrues, puisque huit pilotes changent d'équipe cette saison. Sans surprise, Enea Bastianini a été immédiatement dans le rythme sur la Ducati, qu'il pilotait déjà dans une autre équipe jusqu'à présent, suivi d'Álex Márquez, qui occupe le huitième temps à la mi-journée. Lui qui découvre en revanche la Desmosedici, il est à noter qu'il a subi une casse moteur. Comme lors du test de Valence, l'Espagnol est déjà plus rapide avec la Ducati qu'il ne l'était sur la Honda lors du GP de Malaisie. Il s'était en effet qualifié en 2'00"008 et a roulé ce matin en 1'59"569.

Miguel Oliveira sur la RS-GP et Joan Mir sur la RC213V se suivent en milieu de classement et semblent s'adapter assez rapidement à leur machine respective, tandis que les autres évoluent en bas de la feuille des temps pour le moment avec une prise en main plus discrète. Pol Espargaró et Jack Miller poursuivent ainsi leur travail sur la KTM RC16, Raúl Fernández sur l'Aprilia et Álex Rins sur la Honda dans le team satellite LCR. Lui et son coéquipier Takaaki Nakagami occupent par ailleurs les dernières places du classement.

La surprise vient néanmoins du rookie Augusto Fernández, qui se trouve dans le top 10 de cette première demi-journée. Bien qu'il ne teste aucun élément et travaille sur son adaptation, il est le premier pilote KTM au classement. Une petite chute est néanmoins à déplorer de son côté, de même que pour son coéquipier Pol Espargaró, le nouveau pilote RNF Miguel Oliveira et le pilote VR46 Marco Bezzecchi.

Ces tests se poursuivent jusqu'à 18h15 (11h15 heure française), avec un quart d'heure de fin comme toujours réservé aux essais de départ.

Test Sepang, Jour 1 - Le classement à 14h