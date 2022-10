Ducati : le titre des équipes comme dernière marche vers la triple couronne

Charger le lecteur audio

Ducati continue d'engranger les récompenses cette saison. Après le titre des constructeurs validé au Grand Prix d'Aragón, c'est celui des équipes qui est revenu à la formation officielle italienne après l'épreuve disputée en Malaisie, dimanche.

Depuis la création du MotoGP il y a vingt ans, c'est la troisième fois que Ducati remporte cette distinction. Bien qu'elle soit moins valorisée que les deux autres titres officiels récompensant les constructeurs et les pilotes, elle a été accueillie par la marque comme une confirmation supplémentaire du niveau atteint, "une nouvelle reconnaissance juste et importante pour le précieux travail des femmes et des hommes" du groupe selon Gigi Dall'Igna.

Dans un classement qui cumule tout simplement les points marqués par chaque pilote pour l'équipe dont il défend les couleurs, avec donc un gain maximum de 45 points par course, l'avance prise par le team Ducati Lenovo était incontestable depuis plusieurs semaines. Malgré un faux départ avec au Qatar un résultat blanc pour le binôme Bagnaia-Miller − ce qui n'arrivait que pour la deuxième fois en quatre ans −, l'équipe est peu à peu montée en puissance jusqu'à écraser la concurrence. C'est avec la série victorieuse de Bagnaia pendant l'été que tout a basculé, puisqu'elle est passée en tête définitivement lors du GP d'Autriche.

S'ils n'ont pas contribué ensemble aux cinq doublés obtenus par Ducati jusqu'ici, Bagnaia et Miller ont tout de même partagé le podium trois fois (Grande-Bretagne, Autriche et Thaïlande) et ont cumulé à eux deux huit victoires et 17 trophées en 19 courses. "Si l'on ajoute les quatre victoires d'Enea [Bastianini], on compte 12 courses gagnées par Ducati sur un total de 19 jusqu'à présent", souligne Claudio Domenicali, administrateur délégué de Ducati, qui n'oublie pas dans ses calculs le futur membre de l'équipe officielle, appelé à remplacer le pilote australien à partir de la saison prochaine. "Cela en dit long sur la performance de l'équipe jusqu'à présent, sur la performance de nos Desmosedici, et bien sûr sur le fait que Pecco, Enea et Jack ont bien roulé cette année."

Parmi les 12 équipes qui composent le plateau MotoGP cette année, c'est Aprilia qui fait office de meilleure opposante à la structure d'usine de Ducati, devant celle de KTM. Viennent ensuite deux des équipes satellites de Ducati (Pramac et Gresini) qui encadrent le team officiel Yamaha, seulement cinquième comme en 2020. Suzuki (qui était encore en tête après la sixième manche, juste avant l'annonce de son prochain retrait) et Repsol Honda subissent un revers plus rude encore, respectivement septième et neuvième avant la dernière course.

Pos. Équipe Pts 1 Ducati Team 447 - 14 13 27 8 36 20 26 2 16 35 41 41 25 31 25 36 16 35 - 2 Aprilia Racing Team 334 17 7 34 11 22 18 22 20 20 13 29 27 13 26 19 9 14 7 6 - 3 Red Bull KTM Factory Racing 306 20 33 13 4 11 10 8 16 15 16 18 15 13 13 18 31 31 10 11 - 4 Pramac Racing 302 8 16 20 15 20 - 11 16 36 30 12 11 17 7 18 21 20 17 7 - 5 Yamaha Factory Racing 271 12 29 8 9 28 21 14 20 28 28 - 9 20 11 - 10 3 - 21 - 6 Gresini Racing 234 25 5 6 25 - 8 28 5 - 14 7 13 5 20 25 7 10 11 20 - 7 Team Suzuki MotoGP 225 19 21 29 33 13 10 - - 13 - 14 9 8 9 7 - 4 25 11 - 8 Team VR46 217 3 2 12 - 5 7 11 21 10 16 20 10 20 13 15 16 - 23 13 - 9 Repsol Honda Team 171 27 4 - 13 17 18 15 6 - - - 2 - 2 1 17 13 25 11 - 10 Team LCR 96 6 3 5 2 9 12 11 10 6 - 5 3 2 7 4 3 8 - - - 11 RNF Racing 37 2 6 - 1 5 - - - 4 2 - - 1 4 2 1 - 5 4 - 12 Tech 3 20 1 - - - 2 - - - 6 5 - - - 3 - - 1 1 1 -

Voilà désormais trois ans que Ducati est invaincu au championnat des constructeurs et la marque vient donc d'enchaîner deux victoires au classement des équipes. Alors que la Desmosedici s'était taillée la réputation d'une machine puissante mais manquant de maniabilité, son caractère a peu à peu évolué jusqu'à lui permettre de s'imposer sur ces pistes qui semblaient lui être refusées jusqu'alors, à commencer par celle de Jerez où Jack Miller a décroché une victoire tonitruante en 2021. "Je suis très fier du niveau technologique que Ducati a atteint ces dernières années : l'équipe a maintenant une compréhension très claire de la façon de générer la performance et notre moto est bonne en toutes circonstances, pas uniquement là où le moteur compte", souligne Claudio Domenicali.

Et maintenant, "la cerise sur le gâteau"

Pour Ducati, cette victoire au championnat des équipes est surtout une étape de plus vers le couronnement de Pecco Bagnaia que chacun à Borgo Panigale appelle de ses vœux malgré une première balle de match repoussée à Sepang. Alors que la triple couronne obtenue en 2007 est longtemps restée un souvenir adulé par le constructeur, signe d'un niveau de réussite jamais retrouvé depuis, cette fois les chances de rééditer cet exploit sont réelles.

"Nous avons gagné le titre des équipes pour la deuxième année consécutive, celui des constructeurs pour la troisième année consécutive. Tout le monde sait qu'il nous manque le titre des pilotes depuis 2007 et nous n'en avons jamais été aussi proches en 15 ans, ce qui est long. C'est très important pour nous, pour l'entreprise, pour Pecco, pour tous ceux qui ont travaillé", souligne Paolo Ciabatti, directeur sportif, auprès du site officiel du MotoGP.

"Je pense qu'il n'y a pas de doutes sur le fait que la Ducati a été la moto la plus performante en MotoGP cette année", poursuit-il, saluant les 12 victoires, 31 podiums et 15 pole positions obtenus à ce stade. "C'est le meilleur résultat de l'Histoire de Ducati – énormément de pole positions, énormément de podiums et énormément de premières lignes. C'est très bon et cela démontre que les ingénieurs de Bologne travaillent dur et font un travail formidable. Maintenant nous voulons la cerise sur le gâteau et nous sommes proches de l'avoir."

Avec Vincent Lalanne-Sicaud