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MotoGP GP d'Autriche

EL1 - Acosta et Espargaró font briller KTM sur ses terres

Pedro Acosta a signé le meilleur temps des Essais Libres 1 au GP d'Autriche, devant Pol Espargaró. Jorge Martín et Marc Márquez sont très bien placés mais Pecco Bagnaia est une nouvelle fois en fond de classement.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

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Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

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Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Grand Prix d'Autriche 2026 - Vendredi à Spielberg
Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Grand Prix d'Autriche 2026 - Vendredi à Spielberg
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Vendredi à Spielberg
Pol Espargaro, Red Bull KTM Tech3

Grand Prix d'Autriche 2026 - Vendredi à Spielberg
Marc Marquez, Ducati Team

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Marc Marquez, Ducati Team

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Jorge Martin, Aprilia Racing Team

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Francesco Bagnaia, Ducati Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Vendredi à Spielberg
17

Le MotoGP fait ce week-end une dernière étape en Europe avant la tournée asiatique, avec le GP d'Autriche. Il sera suivi lundi d'un test avec les motos et les pneus 2027, en présence de plusieurs rookies tandis que plusieurs titulaires seront absents, puisqu'ils seront nombreux à changer de marque l'an prochain.

Jamais le Red Bull Ring n'avait accueilli le championnat aussi tard et cela se ressent dans la météo : la première séance s'est déroulée sous un ciel très couvert, des conditions que l'on devrait retrouver tout au long du week-end. Il faisait très frais, avec 12°C dans l'air et 15°C sur la piste, ce qui a compliqué la montée en température des pneus.

Après avoir manqué les deux derniers week-ends, Ai Ogura fait son retour mais deux titulaires manquent à l'appel : Joan Mir, affaibli physiquement à Misano et dont le bilan sanguin montre des anomalies, et Maverick Viñales, toujours pas remis de sa blessure à l'épaule. Ils sont remplacés par Takaaki Nakagami et Pol Espargaró.

Jorge Martín n'a rien pu faire pour remédier à ses soucis d'arm-pump et se décidera sur une opération pendant le week-end, mais il est bien présent. Sa séance a en revanche débuté avec un problème technique et il a dû immobiliser son Aprilia en bord de piste.

 

Pedro Acosta, qui reste sur deux podiums en course principale, a vite fait briller KTM sur les terres de la marque en étant le premier leader, avec une confortable avance de quatre dixièmes sur Marc Márquez et une demi-seconde sur Johann Zarco. Reparti avec sa seconde machine, Martín s'est intercalé entre Acosta et Márquez

Peu après là mi-séance, Pol Espargaró a manqué son freinage au virage 4. Le remplaçant de Viñales est entré à basse vitesse dans le bac à graviers mais il est tombé. Peu après, Marco Bezzecchi a tiré tout droit à la chicane du virage 2, afin d'éviter Martín devant lui.

 

Les pilotes ont consacré le cœur de la séance aux essais en vue de la course, sans chercher la performance pure. Le travail de Jack Miller a été quelque peu perturbé par Johann Zarco, désolé d'être resté sur la trajectoire au virage 4, mais l'Australien lui a quand même manifesté son mécontentement.

Álex Márquez a quant à lui vu une partie de son carénage se décrocher, ce qui l'a contraint à traverser la zone de dégagement du même virage. Il a pu regagner son garage sans que la pièce se détache.

 

En fin de séance, l'une des rares améliorations est venue d'Espargaró, qui avait un pneu medium neuf à l'arrière. Le remplaçant de Viñales a pris la deuxième place, permettant à KTM de réaliser un doublé puisqu'Acosta est resté premier.

Pedro Acosta débute le week-end avec le meilleur temps au Red Bull Ring.

Pedro Acosta débute le week-end avec le meilleur temps au Red Bull Ring.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Martín s'est classé au troisième rang devant Marc Márquez et Zarco. Bezzecchi a signé le sixième temps, devant Raúl Fernández, Álex Márquez, Diogo Moreira et Luca Marini. Honda a placé trois de ses pilotes dans le top 10, autant qu'Aprilia.

Fabio Di Giannantonio n'a pris que la 12e place. Fabio Quartararo a réalisé le 15e temps, devant Franco Morbidelli, passé dans les graviers en fin de séance. Pecco Bagnaia a une nouvelle fois été très en retrait, à la 18e place, devant le revenant Ogura.

Lire aussi :

Austria Grand Prix d'Autriche - EL1

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h V-max
1 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 19

1'29.851

   174.208  
2 Spain P. Espargaró Tech 3 44 KTM 17

+0.233

1'30.084

 0.233 173.757  
3 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 20

+0.308

1'30.159

 0.075 173.613  
4 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 20

+0.335

1'30.186

 0.027 173.561  
5 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 19

+0.513

1'30.364

 0.178 173.219  
6 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 19

+0.533

1'30.384

 0.020 173.181  
7 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 19

+0.566

1'30.417

 0.033 173.117  
8 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 17

+0.631

1'30.482

 0.065 172.993  
9 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 19

+0.669

1'30.520

 0.038 172.920  
10 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 19

+0.680

1'30.531

 0.011 172.899  
11 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 19

+0.709

1'30.560

 0.029 172.844  
12 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 19

+0.800

1'30.651

 0.091 172.671  
13 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 18

+0.843

1'30.694

 0.043 172.589  
14 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 20

+0.861

1'30.712

 0.018 172.554  
15 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 18

+0.921

1'30.772

 0.060 172.440  
16 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 17

+0.997

1'30.848

 0.076 172.296  
17 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 20

+1.010

1'30.861

 0.013 172.271  
18 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 20

+1.122

1'30.973

 0.112 172.059  
19 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 22

+1.404

1'31.255

 0.282 171.528  
20 Japan T. Nakagami Honda HRC 30 Honda 17

+1.438

1'31.289

 0.034 171.464  
21 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 18

+1.487

1'31.338

 0.049 171.372  
22 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 22

+2.512

1'32.363

 1.025 169.470  
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