EL1 - Acosta et Espargaró font briller KTM sur ses terres

Le MotoGP fait ce week-end une dernière étape en Europe avant la tournée asiatique, avec le GP d'Autriche. Il sera suivi lundi d'un test avec les motos et les pneus 2027, en présence de plusieurs rookies tandis que plusieurs titulaires seront absents, puisqu'ils seront nombreux à changer de marque l'an prochain.

Jamais le Red Bull Ring n'avait accueilli le championnat aussi tard et cela se ressent dans la météo : la première séance s'est déroulée sous un ciel très couvert, des conditions que l'on devrait retrouver tout au long du week-end. Il faisait très frais, avec 12°C dans l'air et 15°C sur la piste, ce qui a compliqué la montée en température des pneus.

Après avoir manqué les deux derniers week-ends, Ai Ogura fait son retour mais deux titulaires manquent à l'appel : Joan Mir, affaibli physiquement à Misano et dont le bilan sanguin montre des anomalies, et Maverick Viñales, toujours pas remis de sa blessure à l'épaule. Ils sont remplacés par Takaaki Nakagami et Pol Espargaró.

Jorge Martín n'a rien pu faire pour remédier à ses soucis d'arm-pump et se décidera sur une opération pendant le week-end, mais il est bien présent. Sa séance a en revanche débuté avec un problème technique et il a dû immobiliser son Aprilia en bord de piste.

Pedro Acosta, qui reste sur deux podiums en course principale, a vite fait briller KTM sur les terres de la marque en étant le premier leader, avec une confortable avance de quatre dixièmes sur Marc Márquez et une demi-seconde sur Johann Zarco. Reparti avec sa seconde machine, Martín s'est intercalé entre Acosta et Márquez

Peu après là mi-séance, Pol Espargaró a manqué son freinage au virage 4. Le remplaçant de Viñales est entré à basse vitesse dans le bac à graviers mais il est tombé. Peu après, Marco Bezzecchi a tiré tout droit à la chicane du virage 2, afin d'éviter Martín devant lui.

Les pilotes ont consacré le cœur de la séance aux essais en vue de la course, sans chercher la performance pure. Le travail de Jack Miller a été quelque peu perturbé par Johann Zarco, désolé d'être resté sur la trajectoire au virage 4, mais l'Australien lui a quand même manifesté son mécontentement.

Álex Márquez a quant à lui vu une partie de son carénage se décrocher, ce qui l'a contraint à traverser la zone de dégagement du même virage. Il a pu regagner son garage sans que la pièce se détache.

En fin de séance, l'une des rares améliorations est venue d'Espargaró, qui avait un pneu medium neuf à l'arrière. Le remplaçant de Viñales a pris la deuxième place, permettant à KTM de réaliser un doublé puisqu'Acosta est resté premier.

Pedro Acosta débute le week-end avec le meilleur temps au Red Bull Ring. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Martín s'est classé au troisième rang devant Marc Márquez et Zarco. Bezzecchi a signé le sixième temps, devant Raúl Fernández, Álex Márquez, Diogo Moreira et Luca Marini. Honda a placé trois de ses pilotes dans le top 10, autant qu'Aprilia.

Fabio Di Giannantonio n'a pris que la 12e place. Fabio Quartararo a réalisé le 15e temps, devant Franco Morbidelli, passé dans les graviers en fin de séance. Pecco Bagnaia a une nouvelle fois été très en retrait, à la 18e place, devant le revenant Ogura.