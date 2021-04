EL1 - Espargaró place Aprilia en tête, Zarco victime d'une chute

Le plateau du MotoGP est encore Qatar ce week-end, pour une seconde course sur le circuit de Losail. La première séance d'essais libres a débuté sous une forte chaleur, la température ambiante atteignant 37°C et celle de la piste 48°C, des conditions très différentes de celles rencontrées de nuit en qualifications et en course. Celles-ci empêchent également d'utiliser les pneus les plus performants, les gommes tendres se dégradant très vite avec un asphalte si chaud.

Franco Morbidelli, le plus performant de jour mais moins en verve en soirée la semaine dernière, a été le premier pilote à faire un tour rapide. Álex Márquez, Danilo Petrucci puis l'équipier de Morbidelli, Valentino Rossi, se sont ensuite portés en tête. Tous ces pilotes avaient deux pneus durs à l'exception de Rossi, qui a préféré un medium à l'avant.

Morbidelli a repris l'avantage à l'issue de son deuxième tour grâce à un chrono en 1'55"847, avant d'être délogé de la première place par Aleix Espargaró, qui a abaissé deux fois consécutivement la référence en roulant avec un dur à l'avant et un medium à l'arrière.

Morbidelli n'a pas pu répliquer puisque sa Yamaha a laissé échapper de la fumée blanche et que la direction de course lui a intimé l'ordre de s'arrêter sur le bord de la piste pour éviter qu'il déverse de l'huile sur le circuit. Le week-end du pilote italien a aussi mal débuté que le précédent s'était conclu, puisqu'un problème technique, possiblement lié au holeshot device, lui a fait perdre du temps au GP du Qatar. N'ayant pas réussi à identifier précisément le souci, il avait annoncé sa volonté de repartir d'une feuille blanche ce week-end.

Peu après, Johann Zarco a chuté au virage 15, où Jack Miller est lui aussi parti à la faute le week-end dernier. Le Français a été touché par sa Ducati durant la chute mais il n'a pas été blessé. Zarco a en revanche dû abandonner sa machine et il a regagné les stands à l'instant où Morbidelli reprenait la piste au guidon de sa seconde moto. Le pilote du team Petronas a vite connu une nouvelle mésaventure en tirant tout droit puis en passant dans les graviers au premier virage.

Du côté des chronos, Espargaró menait toujours un classement très resserré, avec 16 pilotes se tenant en une seconde. Le Catalan a repris la piste, toujours avec un dur à l'avant et un medium à l'arrière, mais il n'a pas pu améliorer son chrono. Álex Rins occupait alors la deuxième place, devant Takaaki Nakagami et les pilotes Yamaha, Fabio Quartararo et Maverick Viñales.

Après le cap de la mi-séance, Danilo Petrucci a signé un meilleur temps inattendu, tant KTM était en difficulté le week-end dernier, après un tour dans le sillage de Pol Espargaró. Un chrono en 1'55"125 a permis à Morbidelli de repasser en tête. Son tour suivant, en 1'54"774, a été annulé pour un passage hors des limites de la piste au virage 15 et dans la foulée, à la première courbe du circuit, une fumée est une nouvelle fois sortie de sa Yamaha, le contraignant à un nouvel arrêt.

Duel entre Maverick Viñales et Aleix Espargaró en fin de séance

Maverick Viñales s'est emparé de la première place pour 0"030 à six minutes du drapeau à damier. Aleix Espargaró a été le premier à briser la barre des 1'55 sans voir son chrono annulé, roulant en 1'54"888, mais Viñales a vite repris l'avantage, pour 0"004. Le pilote Aprilia a répliqué, prenant la tête pour 0"085. Álex Rins s'est placé entre ses deux compatriotes au dernier moment.

Jorge Martín a été le premier pilote Ducati de cette séance, au quatrième rang, devant Morbidelli, bien placé malgré ses nombreux problèmes. Danilo Petrucci a fini la séance à la sixième position, devant Fabio Quartararo, Joan Mir et les deux premiers pilotes Honda du classement, Stefan Bradl et Takaaki Nakagami. Valentino Rossi a pris la 17e place devant Jack Miller, qui avait prévenu ne plus vouloir prendre de risques dans les séances de jour après deux chutes la semaine dernière. Pecco Bagnaia, poleman la semaine dernière, s'est également montré discret avec la 20e meilleure performance. Zarco conclut le classement, n'ayant pas repris la piste après sa chute.

Une deuxième séance attend les pilotes aujourd'hui, à la même heure que les qualifications et la course. Ces EL2 devraient à nouveau être décisifs pour assurer une place dans le top 10 et donc la qualification directe en Q2, puisque les chronos devraient être meilleurs que cet après-midi et que dans les EL3 disputés samedi : la semaine dernière, les pilotes ont gagné 1"6 entre les deux premières séances d'essais.

GP de Doha - MotoGP - EL1

partages