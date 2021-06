EL1 - Aprilia premier leader au terme d'une séance calme

Il est déjà temps de reprendre la piste pour le plateau MotoGP, quelques jours seulement après la manche du Mugello disputée dans des conditions émotionnellement lourdes, à la suite du décès du jeune pilote Moto3 Jason Dupasquier.

Il y a néanmoins de quoi avoir du baume au cœur, cette fois, en Catalogne : le public fait en effet son retour autour du circuit pour la première fois depuis bien longtemps, avec une jauge de 20'000 spectateurs tout de même fort limitée par rapport aux capacités du tracé barcelonais. Des fans qui ne verront cependant pas l'un des locaux de l'étape en la personne d'Álex Rins : le pilote Suzuki a dû déclarer forfait pour ce week-end après s'être cassé le bras lors d'un tour de reconnaissance du circuit, jeudi matin, et se trouve au moment-même des EL1 sur la table d'opération pour la pose de deux vis au niveau du radius.

Lire aussi : Álex Rins forfait pour Barcelone après une chute à vélo

Par un temps nuageux et 24°C dans l'air (30°C en piste), c'est avec application que l'ensemble des pilotes prend ses marques avec les pneus slicks dans les six virages gauche et les huit droits du Circuit de Catalogne. Ce week-end, Michelin amène deux pneus avant (tendre et medium) asymétriques pour composer avec les fortes exigences du tracé sur le flanc droit, ainsi que trois mélanges arrière symétriques. L'utilisation du pneu dur semble déjà exclue en course ce week-end. "Ce que nous attendons est une solution soft ou médium à l'avant comme à l'arrière, car l'adhérence de la piste est très basse", décrit Piero Taramasso, directeur compétition de Michelin, au sujet de ce qu'il s'attend à voir adopté par les pilotes en course. "Nous avons réalisé l'an dernier que le patinage était très élevé et pour compenser, il faut des composés tendre. Je pense que ce sera le choix, d'autant plus qu'au vu des prévisions météo, il ne fera pas très chaud. Il nous faut choisir la sélection de pneus dès le début de la saison, en février ou mars, et l'on ne sait jamais à quoi nous attendre, ni anticiper la météo. Il nous faut donc juste des pneus juste au cas où il fasse très, très chaud, et c'est la raison pour laquelle nous avons aussi ce dur ici, à Barcelone."

Sur un tracé qu'il apprécie particulièrement et lequel il arrive en leader du championnat confiant, Quartararo reste relativement discret, tandis que Franco Morbidelli, auteur de la pole l'an dernier, s'attribue les commandes de la séance en 1'40"402 devant les frères Espargaró, Maverick Viñales et Johann Zarco.

C'est dans la dernière minute de séance, alors que la piste a regagné en activité, qu'Aleix Espargaró place son Aprilia aux commandes en faisant passer la référence en 1'40''378 avec les deux pneus medium, tandis que les positions demeurent figées juste derrière lui. Avec la seule Suzuki en piste, Joan Mir achève la séance crédité du huitième chrono, tandis que Marc Márquez pointe P13, devant Petrucci et Rossi, à propos desquels de nombreuses questions sur leur présence sur la grille MotoGP 2022 alimentent le paddock ce week-end…

GP de Catalogne - Essais Libres 1