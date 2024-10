EL1 - Bagnaia et Martín mènent entre deux averses

On avait laissé Motegi sous le déluge, avec un Grand Prix interrompu l'an dernier pour des raisons de sécurité, et on le retrouve sous un ciel toujours bien gris. La pluie, annoncée pour une bonne partie du week-end, a fait son apparition à la fin de la séance Moto3, vendredi, et a continué à taquiner les acteurs du MotoGP tout au long de la matinée.

Lorsque les gros bras de la catégorie reine sont entrés en scène, les pneus slicks étaient parfaitement aptes à limer le bitume, mais le retour d'une faible pluie au bout d'à peine un quart d'heure a bien vite poussé tout le monde à se mettre à l'abri. Au préalable, Jorge Martín et Pecco Bagnaia s'étaient détachés au chrono et tournaient dans la fenêtre basse des 1'45, suivis par deux Ducati de la saison passée, pilotées par Fabio Di Giannantonio et Marc Márquez.

Il restait à peine dix minutes lorsque la meute est ressortie, profitant d'une accalmie qui serait cependant très brève. L'averse ayant repris aussitôt, rares sont ceux qui sont restés en piste pour plus d'un tour et le compte à rebours s'est lentement égrené jusqu'au drapeau à damier. Auteur du meilleur temps en 1'45"209, Bagnaia n'a pu boucler que six tours lancés, comme Martín qui affiche un dixième de plus à son chrono après ce bref galop d'essai.

La journée se poursuivra avec une seconde séance d'une heure, disputée à partir de 15h heure locale (8h heure française) et qui devra, quoi qu'il arrive côté météo, s'avérer plus active. Elle désignera en effet les dix pilotes qualifiés d'office pour la Q2, avec à la clé une place assurée sur l'une des quatre premières lignes de la grille de départ pour les deux courses du week-end.

Rappelons que ce Grand Prix du Japon, 16e des 20 manches de la saison, se déroule en présence de 23 pilotes. Miguel Oliveira est en effet absent après s'être cassé le poignet le week-end dernier, en Indonésie, et sa place chez Trackhouse est reprise par Lorenzo Savadori, pilote d'essais d'Aprilia. Yamaha a de son côté confié une wild-card à Remy Gardner.

GP du Japon MotoGP - Essais Libres 1