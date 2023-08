EL1 - Bezzecchi leader d'un quadruplé Ducati, la Yamaha évolue

Après une pause de près de six semaines, les pilotes ont retrouvé leurs motos ce vendredi à Silverstone. Ils ont pu le faire dans une certaine quiétude puisque ces trois premiers quarts d'heure en piste ont repris le nom d'Essais Libres 1 après avoir été nommés Essais 1 depuis le début de l'année, un changement qui n'est pas simplement sémantique puisqu'il traduit le fait que seule la séance de l'après-midi a désormais le rôle de pré-qualification, les dix premiers obtenant leur ticket d'entrée pour la Q2.

Ce vendredi matin, les pilotes ont donc roulé sans la pression de devoir assurer un bon chrono et ont pu se concentrer sur leurs essais, entamés depuis un nouveau cadre pour eux puisque le paddock s'est déplacé dans The Wing, le bâtiment des stands de la F1 et que le MotoGP avait déjà utilisé en 2011 et 2012, ce qui signifie que la ligne droite principale a également changé d'emplacement.

Marco Bezzecchi a rapidement pris le contrôle et Aleix Espargaró s'est rapproché à 0"036 à la fin de son premier relais. L'Espagnol devançait deux pilotes Ducati – Luca Marini et Álex Márquez – les deux représentants de l'équipe KTM officielle – Brad Binder et Jack Miller – et Fabio Quartararo, en piste avec des évolutions aérodynamiques sur sa Yamaha, notamment au niveau de l'aileron avant. Comme à son habitude, Pecco Bagnaia est resté discret en ce début de séance, avec le 18e temps.

Les améliorations se sont faites plus rares dans le cœur de la séance, surtout marqué par un highside pour Franco Morbidelli à Luffield, visiblement piégé par des pneus froids puisqu'il était dans un tour de sortie des stands. Celui qui quittera Yamaha en fin d'année a pu se relever immédiatement.

Il a fallu attendre les six dernières minutes pour voir le chrono de Bezzecchi battu par son coéquipier Marini et pour seulement 0"054. Les tours rapides se sont enchaînes et ont vu Aleix Espargaró puis Johann Zarco, jusque-là seulement 11e, se porter en tête. En piste roue dans roue, les pilotes VR46 ont repris le pouvoir : Marini s'est emparé de la première place 0"053 devant Bezzecchi, qui était juste devant lui sur le circuit. Le dernier mot est finalement revenu à Bezzecchi sous le drapeau à damier, 0"036 devant son coéquipier.

Les pilotes Pramac ont permis à Ducati de réaliser un quadruplé puisque Jorge Martín a pris la troisième place au dernier moment, devant Zarco. Jack Miller s'est classé au cinquième rang devant Aleix Espargaró et Franco Morbidelli, reparti sur sa seconde machine. Huitième place pour Raúl Fernández devant Maverick Viñales , dont la moto a fait un bond spectaculaire lors d'une simulation de départ en fin de séance, au point d'empêcher l'Espagnol d'empêcher repartir. Le top 10 a été complété par Quartararo.

Enea Bastianini s'est contenté du 12e temps et a chuté lourdement alors qu'il se rendait sur la grille pour un essai de départ une fois la séance terminée. Il a devancé Brad Binder, Pecco Bagnaia et Marc Márquez. Joan Mir, présent pour la première fois depuis sa chute au Mugello, a pris la 20e place devant Iker Lecuona, qui a rencontré un problème lors des essais de départ en fin de séance.

Pour son retour quatre mois après sa grosse chute à Portimão, Pol Espargaró se rapproche d'une bonne condition physique mais n'a pas encore retrouvé le rythme du MotoGP. Le pilote Tech3 a signé le 22e temps, à plus d'une seconde de son coéquipier Augusto Fernández.

GP de Grande-Bretagne MotoGP - Essais Libres 1