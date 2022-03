EL1 - Binder et KTM premiers leaders de la saison

Charger le lecteur audio

Ce vendredi 4 mars est jour de rentrée des classes pour le MotoGP ! Les 24 pilotes confirmés ou promus dans la catégorie reine cette année ont fait rugir les moteurs de leur bolide à 13h40 heure locale à Losail pour, en un instant, faire basculer tout le paddock dans l'esprit de compétition qui ne s'effacera plus durant huit mois.

Privés cette année d'essais de pré-saison au Qatar, les pilotes ont commencé à prendre leurs marques avec la piste lors d'une première séance d'essais de 45 minutes. En ce début d'après-midi, les conditions étaient toutefois sensiblement différentes de celles attendues pour la course, qui se disputera en nocturne, mais au vu du temps de piste limité chacun s'est efforcé de profiter de ces EL1 en dépit d'un thermomètre flirtant avec les 30°C, avec un taux d'humidité encore faible.

Très rapidement, c'est Aleix Espargaró qui a pris les rênes de la séance au guidon de l'Aprilia, s'y stabilisant avec un chrono de 1'55"378. Au bout de dix minutes, l'Espagnol affichait près d'une demi-seconde d'avance sur son plus proche poursuivant, à cet instant Marc Márquez sur la Honda, avant que le #93 réduise son retard à un dixième au moment de boucler son premier run.

À la fin du premier quart d'heure, le classement confirmait le grand équilibre du plateau MotoGP puisqu'une Aprilia, une Honda, une Yamaha (Morbidelli), une Suzuki (Rins) et une Ducati (Zarco) formaient le top 5. Sixième marque engagée, KTM devait à cet instant se contenter de la 15e place avec Miguel Oliveira, dernier pilote alors chronométré dans la même seconde que le leader.

Son deuxième run a toutefois permis au pilote portugais de se hisser dans la hiérarchie jusqu'à intégrer le top 10. Alors qu'approchait la phase la plus intense de la séance, Oliveira était désormais positionné devant les Français Fabio Quartararo et Johann Zarco, ce dernier ayant glissé à la 11e place sans avoir pu améliorer son temps initial. Pol Espargaró avait quant à lui réussi à rejoindre son coéquipier Marc Márquez dans la partie haute de la hiérarchie, de même que Joan Mir qui s'était joint à Álex Rins pour confirmer les bons débuts de Suzuki.

Un temps sixième, le Champion du monde 2020 a finalement été le premier à détrôner Aleix Espargaró de la place de leader, améliorant son chrono de sept millièmes à huit minutes de la conclusion. Une phase de time attack en bonne et due forme s'ouvrait alors et une deuxième amélioration allait suivre, portée par… Álex Rins ! Seul pilote à avoir opté pour deux pneus tendres, le Catalan a porté à cet instant la référence en 1'55"277.

Chute pour Bagnaia

Bloqué hors du top 10, Pecco Bagnaia s'est à son tour lancé à l'attaque du chrono, mais le pilote Ducati est parti à la faute dans le virage 6. Bien qu'indemne, il a perdu là toute chance de bien figurer au classement en cette première séance.

Devant, Morbidelli s'est chargé de briser le doublé Suzuki en s'immisçant entre Rins et Mir. Mais la séance n'était pas terminée et Takaaki Nakagami, puis Brad Binder se sont à leur tour attaqués avec réussite au chrono de Rins, qui lui-même a pu améliorer sa marque. Tous les trois sont passés sous la barre des 1'55, avec un meilleur temps final qui est revenu à Binder sur la KTM en 1'54"851.

Dans une dernière amélioration, Pol Espargaró s'est hissé pour sa part au quatrième rang, juste devant Marc Márquez. Derrière Morbidelli et Mir, Aleix Espargaró est resté bloqué sur son chrono initial et occupe ainsi la huitième place finale. Le top 10 est complété par Álex Márquez et Oliveira, avec Quartararo 11e. Jorge Martín, Jack Miller, Enea Bastianini et Maverick Viñales n'ont pas à rougir de leur retard, mais ils font les frais d'un top 15 qui se tient en une seconde et ne sont donc pas, pour le moment, qualifiés pour la Q2 qui accueillera les dix plus rapides des trois premières séances.

Avant Bagnaia, le premier pilote à partir à la faute a été Fabio Di Giannantonio, piégé dans le virage 3 à 15 minutes de la fin. Autre rookie malmené pendant cette séance, Darryn Binder s'est vu présenter dès les premières minutes un drapeau noir à rond orange lui intimant un retour au stand pour cause de problème mécanique. Et pour cause, le pilote sud-africain perdait la partie basse de son carénage !

La bonne nouvelle à l'issue de cette séance, c'est que les conditions de piste se sont révélées bonnes, le bitume ne présentant que peu de sable contrairement à ce qui était craint compte tenu de la position de la piste en plein désert et de l'absence de roulage récent des motos. C'est donc dans de bonnes conditions que les pilotes devraient reprendre la piste pour la deuxième séance à 18h heure locale, 16h heure française. Ils expérimenteront alors l'horaire de la course et chercheront à faire bouger la hiérarchie du top 10 dans l'optique des qualifications.

