EL1 - Des chutes à la pelle, grosse chaleur pour Acosta

Quelques minutes après le meilleur temps en EL1 Moto2 d'Ai Ogura, fraîchement annoncé chez Trackhouse pour piloter l'Aprilia la saison prochaine en MotoGP, le plateau de ses futurs rivaux prend la piste sur le Red Bull Ring.

Avec ses exigeants points de freinage comme celui du virage 1, où les pilotes passent de plus de 300km/h à moins de 100 km/h, son dénivelé important et ses limites de piste facilement dépassables, le tracé de Spielberg, propriété de Red Bull, offre un défi très différent de celui de Silverstone, où s'est dernièrement rendu le MotoGP. C'est par 25°C dans l'air et 29°C en piste que débute la séance d'EL1.

Pol Espargaró est de la partie ce week-end, en tant que wild-card chez KTM, qui dispute son GP à domicile. Lorenzo Savadori est également aligné par Aprilia. Revenu mais encore "diminué physiquement", Álex Rins se présente également sur sa Yamaha factory ce week-end.

Trois chutes dans les dix premières minutes

En piste, les pilotes disposent comme d'habitude de 45 minutes pour prendre leurs marques avec le tracé et le comportement de leurs machines.

Il ne faudra attendre que quelques instants pour voir Aleix Espargaró au sol dans le virage 2, tandis que son frère Pol, équipé d'évolutions aérodynamiques spectaculaires à l'arrière de sa KTM, établit la première référence en 1'29"944, devant Bagnaia et Binder. Marco Bezzecchi est le suivant à se frotter au sol, cette fois de l'échappatoire du virage 3. Dix minutes ne se sont pas encore écoulées que Brad Binder finit à son tour par terre, dans le second virage.

Avec la Pramac Ducati, Franco Morbidelli est le premier à améliorer la marque de Pol Espargaró, en 1'29"872, juste avant le terme du premier run de la majorité des pilotes, qui regagnent tour à tour leur box. Un chrono très proche de celui de référence établi l'an dernier en EL1 par Johann Zarco avec cette même Pramac, d'un souffle devant Fabio Quartararo.

Aleix Espargaró n'aime décidément pas le virage 2 : à peine lancé dans son second run en piste, l'Espagnol perd une nouvelle fois l'avant de son Aprilia et finit au sol.

Acosta se fait une grosse chaleur

Après une période plus calme en piste lors de laquelle chacun parvient à rester sur sa machine, seul Pedro Acosta se fait une première chaleur dans les graviers. Le jeune Espagnol finit tout de même à terre dans le virage 2 quelques minutes plus tard, alors que les pilotes sont tous en piste dans les dernières minutes de la séance.

Il faut vraiment attendre les derniers time-attack pour voir la marque de Morbidelli améliorée. C'est Jorge Martín qui s'en charge, avec un tour signé en 1'29"654 sur le choix pneumatique medium-tendre, alors que Pedro Acosta chute à nouveau, cette fois de manière terrifiante, loin du virage 4, à près de 300 km/h, en pleine accélération.

Cette chute ressemblant à ce que l'on pourrait voir sous la pluie déclenche l'activation du drapeau rouge, en raison des saletés projetées en piste par le pilote espagnol lors de sa dérive dans l'herbe, avec un tout petit peu plus de trois minutes restant au compteur.

Après une rapide intervention des commissaires de piste, les pilotes n'ont le temps de réaliser qu'un tour chronométré, qui ne provoquera pas de changement de leader, Jorge Martín conservant l'avantage. En dépit du fait de ne pas avoir chuté, Marc Márquez ne décroche que le 8e temps, après être longtemps resté dans les derniers chronos. Côté français, Fabio Quartararo place sa Yamaha 14e, devant Johann Zarco, 16e.

GP d'Autriche - Essais Libres 1 MotoGP