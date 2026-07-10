EL1 - Fernández place Aprilia en tête des premiers essais

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Le GP d'Allemagne s'est ouvert sur un meilleur temps de Raúl Fernández, passé en tête à la fin des premiers essais libres en s'aidant de pneus neufs.

Léna Buffa
Mis à jour:
Raul Fernandez, Trackhouse Racing

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Aileron arrière de moto VR46

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Moto de l'équipe Aprilia Racing

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Ai Ogura, Trackhouse Racing

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Joan Mir, Honda HRC

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Alex Márquez, Gresini Racing

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Aileron arrière de moto Aprilia Racing

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Francesco Bagnaia, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Jack Miller, Pramac Racing

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Francesco Bagnaia, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Ai Ogura, Trackhouse Racing

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Alex Márquez, Gresini Racing

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

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Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

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Jorge Martin, Aprilia Racing Team

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Ai Ogura, Trackhouse Racing

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
46

C'est avec un petit 19°C dans l'air que s'est ouvert le week-end de course au Sachsenring, dernier Grand Prix que disputent les pilotes MotoGP avant de prendre une pause bien méritée.

Pour Cal Crutchlow, cela a plutôt mal commencé puisqu'il a signalé un problème technique sur sa Honda dès son tour de sortie des stands et a dû terminer à pied.

Contre toute attente, Marc Márquez aussi a mal démarré, auteur d'une chute à basse vitesse dans le virage 3, après avoir touché le vibreur à la corde, alors qu'il réalisait son deuxième tour lancé.

 

Durant cette phase initiale, Fabio Di Giannantonio a pris la tête du classement avant de voir Álex Márquez améliorer la marque d'un dixième pour flirter avec les 1'21 au tour. En se relançant, dix minutes après sa chute, Marc Márquez s'est immédiatement hissé parmi les premières places. Il a progressivement fondu sur son frère pour finalement prendre les commandes en 1'20"880.

Juste derrière lui, Di Giannantonio a également amélioré son chrono pour passer sous la barre des 1'21, pointant à cinq centièmes du nouveau leader. Álex Márquez restait troisième, six centièmes plus loin, alors que l'écart était beaucoup plus marqué avec les pilotes suivants.

Il restait alors 20 minutes et le plus proche poursuivant de ce trio était Marco Bezzecchi. Cette séance marquait son retour en piste après sa grosse chute d'Assen, dont il avouait jeudi ressentir encore les effets, mais l'Italien a solidement tenu ce rang ce matin avant que l'on entre dans une phase de time attack à proprement parler.

Lire aussi :

Fin de séance en pneus neufs pour certains

La hiérarchie a fini par changer lorsque Joan Mir et Jack Miller, avec des pneus frais, se sont invités dans le top 5. Puis c'est Raúl Fernández qui a pris la tête, lui aussi après avoir monté de nouveaux pneus sur son Aprilia. La nouvelle référence était de 1'20"829 et elle ne bougerait plus désormais.

Les frères Márquez et Di Giannantonio ont conservé jusqu'au bout des pneus ayant bouclé une vingtaine de tours. Cela n'a pas empêché le champion en titre de ne concéder que cinq centièmes au meilleur temps, avec Di Giannantonio juste derrière lui.

Après toutes ces améliorations, Marco Bezzecchi a reculé au huitième rang. Son coéquipier et leader du championnat, Jorge Martín, n'est pas très loin derrière, alors qu'il faut regarder hors du top 10 pour trouver la trace de Pedro Acosta (12e), Ai Ogura (17e) et Pecco Bagnaia (19e). Fabio Quartararo est quant à lui 15e.

Après la chute de Marc Márquez en tout début de séance, on a assisté à celle de Maverick Viñales, plus rapide cette fois car elle est survenue dans le virage 11.

 

Franco Morbidelli est tombé lui aussi, en passant sur le même vibreur que le #93 mais cette fois en étant désarçonné par la secousse de sa Ducati là où l'Espagnol s'était simplement couché.

 

Rappelons que le week-end se déroule sans Fermín Aldeguer, blessé aux Pays-Bas, ni Johann Zarco, qui continue de soigner son genou après son accident de Barcelone. Tous deux devraient faire leur retour à la fin de l'été.

Lire aussi :

Leurs collègues seront quant à eux de retour en piste à partir de 15h pour la séance d'Essais, servant à qualifier d'office les dix plus rapides pour la phase finale des qualifications qui se dérouleront demain.

GP d'Allemagne MotoGP - Essais Libres 1

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h V-max
1 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 22

1'20.829

   162.342  
2 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 20

+0.051

1'20.880

 0.051 162.240  
3 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 18

+0.107

1'20.936

 0.056 162.128  
4 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 20

+0.115

1'20.944

 0.008 162.112  
5 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 23

+0.171

1'21.000

 0.056 162.000  
6 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 21

+0.173

1'21.002

 0.002 161.996  
7 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 20

+0.488

1'21.317

 0.315 161.368  
8 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 21

+0.541

1'21.370

 0.053 161.263  
9 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 16

+0.552

1'21.381

 0.011 161.241  
10 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 21

+0.663

1'21.492

 0.111 161.021  
11 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 17

+0.671

1'21.500

 0.008 161.006  
12 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 20

+0.756

1'21.585

 0.085 160.838  
13 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 23

+0.760

1'21.589

 0.004 160.830  
14 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 20

+0.764

1'21.593

 0.004 160.822  
15 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 20

+0.856

1'21.685

 0.092 160.641  
16 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 22

+0.897

1'21.726

 0.041 160.560  
17 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 24

+0.921

1'21.750

 0.024 160.513  
18 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 21

+0.921

1'21.750

 0.000 160.513  
19 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 17

+0.936

1'21.765

 0.015 160.484  
20 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 21

+0.960

1'21.789

 0.024 160.437  
21 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 18

+1.754

1'22.583

 0.794 158.894  
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