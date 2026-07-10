EL1 - Fernández place Aprilia en tête des premiers essais

C'est avec un petit 19°C dans l'air que s'est ouvert le week-end de course au Sachsenring, dernier Grand Prix que disputent les pilotes MotoGP avant de prendre une pause bien méritée.

Pour Cal Crutchlow, cela a plutôt mal commencé puisqu'il a signalé un problème technique sur sa Honda dès son tour de sortie des stands et a dû terminer à pied.

Contre toute attente, Marc Márquez aussi a mal démarré, auteur d'une chute à basse vitesse dans le virage 3, après avoir touché le vibreur à la corde, alors qu'il réalisait son deuxième tour lancé.

Durant cette phase initiale, Fabio Di Giannantonio a pris la tête du classement avant de voir Álex Márquez améliorer la marque d'un dixième pour flirter avec les 1'21 au tour. En se relançant, dix minutes après sa chute, Marc Márquez s'est immédiatement hissé parmi les premières places. Il a progressivement fondu sur son frère pour finalement prendre les commandes en 1'20"880.

Juste derrière lui, Di Giannantonio a également amélioré son chrono pour passer sous la barre des 1'21, pointant à cinq centièmes du nouveau leader. Álex Márquez restait troisième, six centièmes plus loin, alors que l'écart était beaucoup plus marqué avec les pilotes suivants.

Il restait alors 20 minutes et le plus proche poursuivant de ce trio était Marco Bezzecchi. Cette séance marquait son retour en piste après sa grosse chute d'Assen, dont il avouait jeudi ressentir encore les effets, mais l'Italien a solidement tenu ce rang ce matin avant que l'on entre dans une phase de time attack à proprement parler.

Fin de séance en pneus neufs pour certains

La hiérarchie a fini par changer lorsque Joan Mir et Jack Miller, avec des pneus frais, se sont invités dans le top 5. Puis c'est Raúl Fernández qui a pris la tête, lui aussi après avoir monté de nouveaux pneus sur son Aprilia. La nouvelle référence était de 1'20"829 et elle ne bougerait plus désormais.

Les frères Márquez et Di Giannantonio ont conservé jusqu'au bout des pneus ayant bouclé une vingtaine de tours. Cela n'a pas empêché le champion en titre de ne concéder que cinq centièmes au meilleur temps, avec Di Giannantonio juste derrière lui.

Après toutes ces améliorations, Marco Bezzecchi a reculé au huitième rang. Son coéquipier et leader du championnat, Jorge Martín, n'est pas très loin derrière, alors qu'il faut regarder hors du top 10 pour trouver la trace de Pedro Acosta (12e), Ai Ogura (17e) et Pecco Bagnaia (19e). Fabio Quartararo est quant à lui 15e.

Après la chute de Marc Márquez en tout début de séance, on a assisté à celle de Maverick Viñales, plus rapide cette fois car elle est survenue dans le virage 11.

Franco Morbidelli est tombé lui aussi, en passant sur le même vibreur que le #93 mais cette fois en étant désarçonné par la secousse de sa Ducati là où l'Espagnol s'était simplement couché.

Rappelons que le week-end se déroule sans Fermín Aldeguer, blessé aux Pays-Bas, ni Johann Zarco, qui continue de soigner son genou après son accident de Barcelone. Tous deux devraient faire leur retour à la fin de l'été.

Leurs collègues seront quant à eux de retour en piste à partir de 15h pour la séance d'Essais, servant à qualifier d'office les dix plus rapides pour la phase finale des qualifications qui se dérouleront demain.