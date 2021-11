EL1 - Iker Lecuona leader dans une séance pluvieuse à Valence

C'est sous la pluie et dans des températures très fraiches – 14°C dans l'air et à peine 13°C sur la piste – que le dernier week-end de course de la saison a débuté. Les pilotes ont dû disputer cette séance avec des pneus pour piste humide, les plus tendres parmi les deux proposés par Michelin.

Miguel Oliveira a vite prouvé qu'il ne ressentait aucun effet de la légère commotion cérébrale dont il souffrait dimanche, conséquence de la chute qui a provoqué le drapeau rouge à Portimão, puisqu'il a dominé le début de la séance avec sa KTM.

Danilo Petrucci, qui comme Valentino Rossi dispute sa dernière course en MotoGP ce week-end, est tombé lourdement après un highside au virage 4, une dizaine de minutes après le début de la séance. L'Italien a pu se relever seul mais semblait secoué et n'a plus été vu en piste.

Les pilotes Ducati ont pris le pouvoir, avec Pecco Bagnaia devant Jack Miller, mais le vainqueur du GP de l'Algarve est tombé à son tour au virage 2, après avoir perdu l'avant. Le pilote italien a pu se relever immédiatement.

Après Álex Rins il y a une semaine, c'était au tour de Fabio Quartararo de tester la nouvelle caméra épaule, offrant un regard inédit sur son pilotage sous la pluie, des conditions dans lesquelles le Champion du monde est rarement à la fête. Il n'occupait que la dixième place à la fin de son premier relais, à 2"393 de la référence établie par Bagnaia.

Sur un circuit toujours très humide, Miller a pris le pouvoir dans les dix dernières minutes de la séance, repoussant son coéquipier à 0"520, mais l'Australien s'est ajouté à la liste des pilotes à terre en arrivant trop vite au premier virage, pour finalement perdre le contrôle Ducati sur la partie peinte du dégagement asphalté.

Iker Lecuona s'est également fait une frayeur mais le pilote Tech3, qui quittera le MotoGP pour le WorldSBK après cette course, a pu rester sur sa KTM et même s'emparer de la première place. Toujours très performant dans ces conditions, le pilote local a conservé la tête devant Miller et Oliveira, l'homme le plus rapide dans les trois premiers secteurs à cet instant.

Johann Zarco a signé le quatrième temps devant Joan Mir, Pecco Bagnaia et Luca Marini, lui aussi tombé en fin de séance, au virage 6. Franco Morbidelli, Pol Espargaró et Takaaki Nakagami ont complété le top 10 au classement final. Fabio Quartararo s'est contenté de la 15e place même s'il s'est rapproché à 1"512 du leader en fin de séance. Andrea Dovizioso s'est classé au 18e rang, deux positions devant Maverick Viñales, qui a perdu une pièce dans la ligne droite principale.

Pour son dernier départ, Valentino Rossi n'a pas pris le moindre risque. Le #46 s'est contenté de quatre tours en piste, aucun à un rythme élevé.

Grand Prix de Valence - Essais Libres 1