EL1 - Marc Márquez domine puis chute lourdement

C'est dans dans des conditions typiques de l'été britannique que la journée a débuté sur le circuit de Silverstone : ciel gris et ciel gris et température de 14°C, celle de l'asphalte restant sous la barre des 20°C. Cette fraîchir a poussé l'intégralité du plateau à prendre la piste avec un pneu tendre à l'avant et un medium à l'arrière, une combinaison utilisée du début à la fin de la séance.

Marc Márquez a été le premier à inscrire son nom en haut du classement. Fabio Quartararo, très attendu sur ce circuit qui pourrait favoriser la Yamaha, l'a vite délogé mais Márquez a repris l'avantage et a ensuite réalisé le premier chrono de la journée sous la barre des 2'02, en 2'01"981. Quartararo a répliqué avec un temps 0"095 plus rapide.

Johann Zarco a brièvement mené le duel à distance entre Márquez et Quartararo a vite repris. Le Niçois s'est à nouveau porté en tête avant d'être une nouvelle fois battu par l'homme fort de Honda. Márquez a amélioré sa référence à deux reprises après être passé par son garage, repoussant Quartararo à 0"360. Aleix Espargaró est venu se positionner entre les deux hommes.

À deux minutes de la fin de la séance, Márquez a perdu l'avant en approchant de Maggots, premier virage de l'enchaînement de virages rapides du premier virage. L'Espagnol s'est retourné plusieurs fois sur le sol mais il ne s'est pas blessé. Sa moto, détruite, est revenue sur la piste, provoquant la sortie du drapeau rouge.

La séance a été relancée pour moins de deux minutes et les pilotes ont uniquement repris la piste pour des simulations de départ. Marc Márquez a donc conservé la première place devant Aleix Espargaró et Fabio Quartararo. Pol Espargaró a signé un quatrième temps rassurant après deux courses difficiles en Autriche, devant Jack Miller, Takaaki Nakagami et Álex Rins, vainqueur de la dernière course disputée à Silverstone il y a deux ans. Pecco Bagnaia s'est classé au huitième rang, devant Johann Zarco.

Marc Márquez n'est pas le seul pilote à être parti à la faute dans cette séance. Son frère Álex, auteur du dixième temps, a chuté à haute vitesse au virage 12, tandis que Jorge Martín, 13e de la séance, est tombé au virage 11.

Cal Crutchlow, titularisé dans l'équipe Yamaha officielle pour cette course à la suite du départ de Maverick Viñales, a pris la 12e place. Joan Mir s'est fait discret avec le 15e temps. Le Champion du monde en titre faisait ses débuts en MotoGP à Silverstone puisqu'il avait dû manquer la course de 2019, en raison de sa lourde chute dans un test à Brno, et que l'épreuve a été annulée l'an dernier.

Pour Jake Dixon, cette séance l'a vu faire son tout premier roulage sur une machine du MotoGP. L'Anglais, 19e du Moto2, remplace un Franco Morbidelli toujours convalescent, un rôle occupé par Cal Crutchlow dans les deux dernières courses.

GP de Grande-Bretagne - Essais Libres 1