Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

EL1 - Márquez devance les Aprilia, Nakagami se blesse

MotoGP
MotoGP
GP du Japon
EL1 - Márquez devance les Aprilia, Nakagami se blesse

Les trois grandes inconnues du week-end au Japon

MotoGP
MotoGP
GP du Japon
Les trois grandes inconnues du week-end au Japon

"Quand je regarde la TV, je me dis que je peux faire mieux" : pourquoi Alonso reste en F1

Formule 1
Formule 1
GP de Bahreïn
"Quand je regarde la TV, je me dis que je peux faire mieux" : pourquoi Alonso reste en F1

Martín pense manquer "un peu de vitesse" face à Márquez et Bezzecchi

MotoGP
MotoGP
GP du Japon
Martín pense manquer "un peu de vitesse" face à Márquez et Bezzecchi

Colapinto assure avoir le soutien d'Alpine malgré la colère de Briatore

Formule 1
Formule 1
GP de Bahreïn
Colapinto assure avoir le soutien d'Alpine malgré la colère de Briatore

Bezzecchi et ses chances de titre : "C'est tout sauf facile"

MotoGP
MotoGP
GP du Japon
Bezzecchi et ses chances de titre : "C'est tout sauf facile"

Viñales : "Je ne comprends pas ce que KTM attend de moi"

MotoGP
MotoGP
GP du Japon
Viñales : "Je ne comprends pas ce que KTM attend de moi"

Isack Hadjar confirme une pénalité sur la grille à Sepang

Formule 1
Formule 1
GP de Bahreïn
Isack Hadjar confirme une pénalité sur la grille à Sepang
Résumé d'essais libres
MotoGP GP du Japon

EL1 - Márquez devance les Aprilia, Nakagami se blesse

Marc Márquez a signé le meilleur temps des Essais Libres 1 au GP du Japon, devant Jorge Martín et Marco Bezzecchi. Takaaki Nakagami s'est fracturé une clavicule en chutant en tout début de séance.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Marc Marquez, Ducati Team

Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Il a plu en début de journée mais la piste était presque intégralement sèche au moment où les pilotes MotoGP ont pris la piste. La température restait fraîche, avec 18°C dans l'air, tandis que l'asphalte, refait cette année, était mesuré à 23°C.

Takaaki Nakagami, engagé en wild-card ce week-end, est tombé dès son premier tour. Le pilote d'essais de Honda a été éjecté de sa moto et il est retombé lourdement. Sa tête a tapé le sol et il se tenait l'épaule gauche après ce highside. Avant même la fin de la séance, Honda a annoncé qu'il souffrait d'une fracture de la clavicule gauche, ce qui a déjà mis fin à son week-end.

 

Marco Bezzecchi a de son côté évité la chute de peu dans les premières minutes. Dans ces conditions piégeuses, peu de pilotes ont roulé en début de séance. La plupart n'ont fait qu'un tour d'installation, laissant Somkiat Chantra, remplaçant d'un Joan Mir encore absent ce week-end, et les pilotes Pramac seuls en piste.

La première place a plusieurs fois changé de mains, entre Chantra et Toprak Razgatlioglu. Le dernier mot est revenu au Thaïlandais. 

Les pilotes ont été de plus en plus nombreux à se relancer en piste mais à mi-séance, ils n'étaient que neuf à avoir un chrono à leur actif. Raúl Fernández a pris le pouvoir à un peu plus de 20 minutes de la fin, mais a vite été délogé de la première place par Marco Bezzecchi.

Ce dernier a creusé l'écart sur ses rivaux, à commencer par son coéquipier Jorge Martín, dans le tour suivant. L'Espagnol s'est rapproché à 0"025, et Pecco Bagnaia, vainqueur l'an dernier, s'est intercalé, à 0"007 de Bezzecchi. Arrivé en piste après les autres pilotes, Marc Márquez s'est invité dans la lutte, en prenant la quatrième place à 0"083 du leader.

Lire aussi :

Cet affrontement très disputé entre les pilotes officiels d'Aprilia et de Ducati n'a pas duré bien longtemps. Álex Márquez s'est emparé de la première place à un peu plus de dix minutes du drapeau à damier, en repoussant Bezzecchi à quatre dixièmes. Quelques minutes plus tard, Fabio Quartararo a surpris en signant le deuxième temps, à 0"023 de la tête.

Les pilotes Aprilia ont répliqué : Bezzecchi a repris la première place et Martín est remonté au deuxième rang. Marc Márquez ne les a laissés mener que quelques instants puisqu'il s'est porté en tête, mais Martín a fait mieux à deux minutes de la fin, pour 0"042.

Zarco et Quartararo dans le coup

Sous le drapeau à damier, Marc Márquez est repassé en tête, pour 0"099. Il a devancé Jorge Martín et Marco Bezzecchi. Álex Márquez a pris la quatrième place devant les deux Français du plateau, Johann Zarco et Fabio Quartararo. Raúl Fernández, Pecco Bagnaia, Fabio Di Giannantonio et Pedro Acosta, qui reste sur sa première victoire en MotoGP au GP d'Autriche, ont complété le top 10.

À noter que Maverick Viñales, de retour près de trois mois après son dernier départ, a réalisé le 18e temps. Le pilote Tech3 n'a pas semblé gêné au niveau de l'épaule gauche et il a devancé son coéquipier, Enea Bastianini.

Lire aussi :

JapanGrand Prix du Japon - EL1

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h V-max
1 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 10

1'44.073

   166.071  
2 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 14

+0.099

1'44.172

 0.099 165.914  
3 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 13

+0.133

1'44.206

 0.034 165.859  
4 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 14

+0.261

1'44.334

 0.128 165.656  
5 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 14

+0.339

1'44.412

 0.078 165.532  
6 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 11

+0.431

1'44.504

 0.092 165.386  
7 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 14

+0.589

1'44.662

 0.158 165.137  
8 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 13

+0.613

1'44.686

 0.024 165.099  
9 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 12

+0.683

1'44.756

 0.070 164.989  
10 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 11

+0.711

1'44.784

 0.028 164.945  
11 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 11

+0.792

1'44.865

 0.081 164.817  
12 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 11

+1.002

1'45.075

 0.210 164.488  
13 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 12

+1.009

1'45.082

 0.007 164.477  
14 Thailand S. Chantra Honda HRC 15 Honda 21

+1.146

1'45.219

 0.137 164.263  
15 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 12

+1.282

1'45.355

 0.136 164.051  
16 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 19

+1.287

1'45.360

 0.005 164.043  
17 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 12

+1.347

1'45.420

 0.060 163.949  
18 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 13

+1.442

1'45.515

 0.095 163.802  
19 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 11

+1.468

1'45.541

 0.026 163.761  
20 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 10

+1.502

1'45.575

 0.034 163.709  
21 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 10

+1.800

1'45.873

 0.298 163.248  
22 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 15

+1.902

1'45.975

 0.102 163.091  
23 Japan T. Nakagami Honda HRC 30 Honda 0

 

      
Voir les résultats complets

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Les trois grandes inconnues du week-end au Japon

Meilleurs commentaires
Plus de
Vincent Lalanne-Sicaud

Marc Márquez juge sa situation plus "normale" qu'en 2025

MotoGP
MotoGP
GP du Japon
Marc Márquez juge sa situation plus "normale" qu'en 2025

Honda confirme le retour de Red Bull, avec une visibilité accrue

MotoGP
MotoGP
Honda confirme le retour de Red Bull, avec une visibilité accrue

Bagnaia ne s'imagine pas revivre le miracle de 2025 à Motegi

MotoGP
MotoGP
GP du Japon
Bagnaia ne s'imagine pas revivre le miracle de 2025 à Motegi

Dernières actus

EL1 - Márquez devance les Aprilia, Nakagami se blesse

MotoGP
MGP MotoGP
GP du Japon
EL1 - Márquez devance les Aprilia, Nakagami se blesse

Les trois grandes inconnues du week-end au Japon

MotoGP
MGP MotoGP
GP du Japon
Les trois grandes inconnues du week-end au Japon

"Quand je regarde la TV, je me dis que je peux faire mieux" : pourquoi Alonso reste en F1

Formule 1
F1 Formule 1
GP de Bahreïn
"Quand je regarde la TV, je me dis que je peux faire mieux" : pourquoi Alonso reste en F1

Martín pense manquer "un peu de vitesse" face à Márquez et Bezzecchi

MotoGP
MGP MotoGP
GP du Japon
Martín pense manquer "un peu de vitesse" face à Márquez et Bezzecchi