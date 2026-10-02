EL1 - Márquez devance les Aprilia, Nakagami se blesse

Il a plu en début de journée mais la piste était presque intégralement sèche au moment où les pilotes MotoGP ont pris la piste. La température restait fraîche, avec 18°C dans l'air, tandis que l'asphalte, refait cette année, était mesuré à 23°C.

Takaaki Nakagami, engagé en wild-card ce week-end, est tombé dès son premier tour. Le pilote d'essais de Honda a été éjecté de sa moto et il est retombé lourdement. Sa tête a tapé le sol et il se tenait l'épaule gauche après ce highside. Avant même la fin de la séance, Honda a annoncé qu'il souffrait d'une fracture de la clavicule gauche, ce qui a déjà mis fin à son week-end.

Marco Bezzecchi a de son côté évité la chute de peu dans les premières minutes. Dans ces conditions piégeuses, peu de pilotes ont roulé en début de séance. La plupart n'ont fait qu'un tour d'installation, laissant Somkiat Chantra, remplaçant d'un Joan Mir encore absent ce week-end, et les pilotes Pramac seuls en piste.

La première place a plusieurs fois changé de mains, entre Chantra et Toprak Razgatlioglu. Le dernier mot est revenu au Thaïlandais.

Les pilotes ont été de plus en plus nombreux à se relancer en piste mais à mi-séance, ils n'étaient que neuf à avoir un chrono à leur actif. Raúl Fernández a pris le pouvoir à un peu plus de 20 minutes de la fin, mais a vite été délogé de la première place par Marco Bezzecchi.

Ce dernier a creusé l'écart sur ses rivaux, à commencer par son coéquipier Jorge Martín, dans le tour suivant. L'Espagnol s'est rapproché à 0"025, et Pecco Bagnaia, vainqueur l'an dernier, s'est intercalé, à 0"007 de Bezzecchi. Arrivé en piste après les autres pilotes, Marc Márquez s'est invité dans la lutte, en prenant la quatrième place à 0"083 du leader.

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Cet affrontement très disputé entre les pilotes officiels d'Aprilia et de Ducati n'a pas duré bien longtemps. Álex Márquez s'est emparé de la première place à un peu plus de dix minutes du drapeau à damier, en repoussant Bezzecchi à quatre dixièmes. Quelques minutes plus tard, Fabio Quartararo a surpris en signant le deuxième temps, à 0"023 de la tête.

Les pilotes Aprilia ont répliqué : Bezzecchi a repris la première place et Martín est remonté au deuxième rang. Marc Márquez ne les a laissés mener que quelques instants puisqu'il s'est porté en tête, mais Martín a fait mieux à deux minutes de la fin, pour 0"042.

Zarco et Quartararo dans le coup

Sous le drapeau à damier, Marc Márquez est repassé en tête, pour 0"099. Il a devancé Jorge Martín et Marco Bezzecchi. Álex Márquez a pris la quatrième place devant les deux Français du plateau, Johann Zarco et Fabio Quartararo. Raúl Fernández, Pecco Bagnaia, Fabio Di Giannantonio et Pedro Acosta, qui reste sur sa première victoire en MotoGP au GP d'Autriche, ont complété le top 10.

À noter que Maverick Viñales, de retour près de trois mois après son dernier départ, a réalisé le 18e temps. Le pilote Tech3 n'a pas semblé gêné au niveau de l'épaule gauche et il a devancé son coéquipier, Enea Bastianini.