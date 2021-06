EL1 - Márquez domine, Quartararo deuxième malgré une chute

Le soleil était présent sur le Sachsenring au début de cette séance d'essais, dans des conditions très chaudes, la température ambiante atteignant déjà 29°C et celle de la piste 36°C. Malgré cette forte chaleur, des associations de pneus très variées ont été vues et certains pilotes ont même roulé avec la gomme dure à l'arrière.

Jack Miller était en tête après la première série de tours rapides, avec un pneu tendre à l'avant et un medium à l'arrière. Marc Márquez, très attendu ce week-end après avoir remporté les sept courses auxquelles il a pris part en MotoGP sur cette piste, s'est vite emparé de la première place, en roulant avec deux pneus medium. Le #93 a abaissé la marque dans le tour suivant, repoussant le deuxième, Aleix Espargaró, à 0"859, tandis que le reste du plateau était à plus d'une seconde. Miller puis Fabio Quartararo se sont rapprochés mais sont restés à plus de 0"700.

Jorge Martín et Pol Espargaró ont chuté coup sur coup, au virage 12 pour le premier et au virage 3 pour le second. Les deux Espagnols ont pu se relever immédiatement. Quartararo est tombé à son tour, à haute vitesse au virage 12, et le Français se tenait l'épaule droite dans le bac à graviers, mais la douleur a visiblement vite disparu. Après un changement de combinaison, Quartararo a vite pu monter sur sa deuxième machine.

Plusieurs pilotes ont amélioré leur chrono mais seuls Takaaki Nakagami, Pol Espargaró et Miller sont revenus à moins d'une demi-seconde de Márquez avant la mi-séance, offrant à Honda un triplé temporaire devant le pilote Ducati. En piste avec deux gommes medium, Miller a plusieurs fois amélioré les chronos des deux premiers secteurs avant de perdre du temps dans la dernière portion du tracé, plus sinueuse et moins favorable à sa Desmosedici.

Quartararo a également opté pour deux pneus medium et il est remonté au deuxième rang, à 0"258 de Márquez. Le pilote Yamaha a grignoté l'écart le séparant du leader dans chacun des deux tours suivants, pour revenir à 0"168. Le chrono de Márquez est resté invaincu et l'Espagnol a ainsi montré qu'il faudra probablement compter sur lui ce week-end.

Quartararo a conservé la deuxième place devant Nakagami et les frères Espargaró, Pol faisant mieux qu'Aleix. Miller a signé le sixième temps devant Álex Rins, de retour ce week-end après avoir dû manquer le GP de Catalogne en raison d'une fracture du bras droit. Le pilote espagnol s'est rassuré sur sa condition physique, bouclant 20 tours et réalisant un bon chrono, devant Zarco, Joan Mir et Maverick Viñales.

Pecco Bagnaia a pris la 11e place devant le dernier vainqueur en date, Miguel Oliveira. Valentino Rossi s'est une nouvelle fois fait discret, ne signant que le 20e temps.

