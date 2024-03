EL1 - Martín mène, Acosta épate, Bagnaia souffre !

La saison 2024 a officiellement débuté ce vendredi sur le circuit de Losail avec la première séance du Grand Prix du Qatar, 103 jours après la dernière course disputée en MotoGP. Elle s'est déroulée de jour, avec une température ambiante de 24°C et 39°C sur l'asphalte, alors que les Essais, déterminants pour l'entrée directe en Q2, et les deux courses se tiendront en soirée, où des conditions plus fraîches sont attendues. Ces trois premiers quarts d'heure en piste étaient néanmoins très utiles pour les pilotes puisque les qualifications seront disputées sous une chaleur similaire samedi.

Le début de séance a été marqué par de petits passages dans les zones de dégagement asphaltées pour Brad Binder et Aleix Espargaró, ce dernier ayant été gêné lors d'un dépassement par l'unique rookie du plateau, Pedro Acosta. La première série de tours rapides a vu Enea Bastianini se positionner en tête, une illustration parfaite de la volonté affichée par l'Italien de se montrer agressif dès son entrée en piste cette année.

Les Ducati et KTM ont vite pris le pouvoir puisque Jack Miller était deuxième en ce début de séance, devant Jorge Martín, Pedro Acosta, Marc Márquez, Brad Binder, Fabio Di Giannantonio, vainqueur lors de la dernière visite du MotoGP sur ce circuit, et Álex Márquez, qui avait été le tout premier à boucler un tour rapide. Les pilotes Aprilia, Aleix Espargaró et Maverick Viñales, complétaient ce top 10 temporaire, fait uniquement de motos européennes.

Le premier représentant de Honda était alors Joan Mir, au 13e rang, devant Luca Marini, tandis que Johann Zarco occupait la 17e place pour le compte de l'équipe LCR. Les pilotes Yamaha étaient eux aussi en retrait avec Álex Rins 18e, deux positions devant Fabio Quartararo. Et Pecco Bagnaia dans tout ça ? Le double champion du MotoGP était bon dernier après avoir rapidement écourté son relais, pointant du doigt son pneu arrière dont il semblait mécontent.

De retour en piste pour son deuxième relais, Martín s'est emparé de la première place, avant d'être battu par Marc Márquez pour 0"014, puis que Bastianini reprenne son bien avec un chrono de très précisément 1'53"000. Bagnaia était toujours en difficulté puisqu'il a une nouvelle fois regagné son garage après un relais très court, qui ne l'a fait remonter qu'à la 21e place.

Binder a mis fin à la mainmise des Ducati à une dizaine de minutes de la fin en prenant la tête. Acosta a confirmé la bonne forme de KTM en faisant mieux de près de deux dixièmes. Le pilote Tech3 a par la suite évité une chute de peu au premier virage puis au virage 9, des séquences conclues sur des sauvetages rappelant les glorieuses heures de Marc Márquez... qui est de son côté remonté en deuxième position.

Martín a repris le pouvoir à deux minutes du drapeau à damier, avec un temps de 1'52"624 que personne n'a ensuite battu. Les pilotes conservent une marge de progrès conséquente puisque Bagnaia avait conclu le test de Losail avec un chrono de 1'50"952 il y a un peu plus de deux semaines. Jusque-là discret, Espargaró a pris la deuxième place en fin de séance, devant Acosta, à moins d'un dixième du leader pour sa première séance officielle en MotoGP, et Márquez.

Binder a signé le cinquième temps devant Zarco, auteur d'une performance encourageante avec sa Honda. Le Français a devancé Bastianini, Di Giannantonio et Miller. Bagnaia a vécu une meilleure deuxième moitié de séance mais il a dû se contenter de la dixième place, à près de six dixièmes de Martín. Du côté de Yamaha, Rins est celui qui s'en est le mieux sorti avec le 15e temps, tandis que Quartararo a été relégué à la 19e position.

Franco Morbidelli a sans surprise fermé la marche pour son retour sur une MotoGP, pour la première fois depuis la fin du mois de novembre. Le nouveau pilote Pramac a manqué l'intégralité des tests de pré-saison en raison d'une chute à Portimão avec une Panigale V4S, et découvrait donc la Desmosedici dans sa configuration 2024 dans cette séance.

GP du Qatar MotoGP - Essais Libres 1