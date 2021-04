EL1 - Viñales en tête, Márquez déjà dans le coup !

Tous les regards étaient tournés vers Marc Márquez dans cette première séance d'essais du week-end à Portimão, le sextuple Champion de la catégorie faisant son grand retour neuf mois après sa fracture de l'humérus. Ce n'est pourtant pas Márquez qui a été le premier à prendre la piste, mais l'homme qui a dominé l'édition 2020 de la course, Miguel Oliveira, sur un circuit partiellement humide mais sous le soleil avec une température ambiante de 17°C et de 20°C sur l'asphalte.

L'ensemble du plateau a opté pour un pneu tendre à l'avant et un medium à l'arrière et Pecco Bagnaia était en tête après les premières tentatives de tous les pilotes, devant Álex Rins. Iker Lecuona a très brièvement mené, avant que Bagnaia ne reprenne l'avantage. Rins a vite repoussé l'Italien à 0"200 mais les pilotes Ducati ont repris le pouvoir, avec Bagnaia puis avec Jack Miller, opéré d'un arm-pump avant cette course. Bagnaia est repassé devant son coéquipier dans le tour suivant.

Marc Márquez a préféré attendre que plusieurs pilotes fassent un tour rapide pour remonter sur sa Honda, ce qu'il n'avait plus fait depuis 265 jours. Le premier tour rapide de l'Espagnol l'a placé au sixième rang, à plus de deux secondes de Bagnaia, mais les pilotes continuaient à gagner plusieurs secondes à chaque passage, sur un circuit presque intégralement sec.

En tête du classement, Rins puis Johann Zarco ont continué à abaisser la référence, étant les premiers à passer sous la barre des 1'50. Bagnaia a repris la première place avec un chrono de 1'47"951, avant de gagner plus d'une seconde sur le tour suivant, pour établir le meilleur temps en 1'47"989. Un chrono dont Márquez s'est rapproché à seulement 0"061, prouvant dès son sixième tour qu'il était déjà dans un bon rythme.

Les pilotes ont continué à améliorer leurs temps et après le cap de la mi-séance, Joan Mir, Fabio Quartararo puis Pol Espargaró se sont succédés à la première position. repoussant Bagnaia à plus d'une seconde. Mir a repris l'avantage et il est passé dans le dégagement du premier virage dans la foulée. Maverick Viñales s'est positionné en tête du classement et il a creusé l'écart dans le tour suivant, pour porter son avance sur Mir à 1"049. Bagnaia l'a battu mais Viñales a immédiatement répliqué, son chrono de 1'43"739 le plaçant une demi-seconde devant le pilote Ducati, le seul en piste avec une gomme medium à l'avant.

Descendu au 16e rang, Marc Márquez a repris la piste et il s'est immédiatement classé en troisième position, à 0"429 de Viñales. Son deuxième tour rapide l'a placé en tête mais Bagnaia l'a vite délogé de la première place, brisant la barre des 1'43 avec un chrono de 1'42"934. Les pilotes continuaient à faire des gains importants à chaque tour et Viñales a repris la première place, 0"017 devant Bagnaia.

En toute fin de séance, Jack Miller puis Fabio Quartararo, Marc Márquez, Álex Rins puis Maverick Viñales se sont tour à tour portés en tête. Les Espagnols ont finalement signé un quadruplé avec Viñales devant Rins et les deux pilotes Repsol Honda, d'abord Márquez puis Pol Espargaró. Le chrono du #93, à 0"251 de la tête, impressionne alors que le principal intéressé a annoncé qu'il ne se fixe aucun objectif pour ce week-end qui marque son retour à la compétition.

Johann Zarco a réalisé le cinquième temps. Le leader du championnat a devancé Pecco Bagnaia et Fabio Quartararo. Jack Miller, Álex Márquez et Danilo Petrucci, meilleur représentant de KTM, ont complété le top 10. Valentino Rossi a réalisé le 11e chrono, deux positions devant Joan Mir et trois devant son coéquipier Franco Morbidelli. Miguel Oliveira, en tête de la première séance l'an dernier, s'est fait très discret cette fois, avec le 17e temps. Aleix Espargaró n'a pris que la 21e place, après avoir longtemps attendu pour faire des tours rapides

GP du Portugal - MotoGP - EL1

