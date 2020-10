EL1 - Viñales mène dans le froid, Quartararo et Zarco à terre

Le soleil est présent en Aragón avant ces 45 premières minutes d'essais du week-end, mais le début de la séance doit être repoussé, en raison de températures trop fraîches pour permettre aux gommes de fonctionner dans de bonnes conditions. Il fait 10°C degrés dans l'air et seulement 9°C sur la piste à 9h55, l'heure à laquelle la séance devait débuter. C'est une demi-heure plus tard que les pilotes sont autorisés à débuter leurs essais, avec une température à peine plus élevée et seulement 12°C sur la piste. Dans ces conditions, ils optent majoritairement pour un pneu tendre à l’avant et un medium à l’arrière.

Après les premières séries de tours, Takaaki Nakagami est en tête avec sa Honda, mais avec un temps de 1’54"484, à plus de sept secondes de la pole de Marc Márquez en 2019. Tour après tour, les chronos baissent au fur et à mesure que les pneus des pilotes montent en température, tout en restant bien au dessus de la barre des 1’50.

Dix minutes après le début de la séance, Johann Zarco chute au virage 14. Le Français doit abandonner sa moto et courir pour regagner son garage le plus vite possible, où sa deuxième machine l’attend.

Fabio Quartararo et Pol Espargaró s’échangent la première place à plusieurs reprises. Le leader du championnat établit la référence en 1’50"677 avant de mettre fin à son relais. Franco Morbidelli, l’un des rares pilotes à allonger ce premier relais, prend la première place à son équipier, pour 0"144. Maverick Viñales, le seul représentant du team Yamaha officiel ce week-end en raison du test positif au COVID-19 de Valentino Rossi, se fait une frayeur en bloquant l’avant dans le virage où Zarco avait chuté, ce qui le contraint à emprunter un échappatoire.

Les deux pilotes du team Petronas chutent

Les pilotes reprennent la piste pour un deuxième relais et Viñales s’invite à la deuxième place, permettant aux trois Yamaha engagées d’occuper les trois premières places. Álex Márquez, auteur de son premier podium MotoGP au Mans, chute à son tour au virage 2. L’Espagnol vient en aide aux commissaires de piste, en ramassant des débris de sa moto.

À un quart d’heure de la fin de la séance, Viñales s’empare de la première place avec le premier temps de la journée en dessous de la barre des 1’50, en 1’49"866. Dans la foulée, Quartararo améliore son temps et remonte à la deuxième place. Morbidelli parvient ensuite à reprendre l’avantage sur le Français et à se rapprocher à 0"085 de Viñales.

Les conditions restent difficiles et les chutent s'enchaînent dans la dernière partie de la séance. Iker Lecuona tombe au virage 2, comme Márquez avant lui et peu après, Morbidelli s’ajoute à la liste des pilotes à terre, au virage 14. En toute fin de séance, Quartararo chute à son tour, à très haute vitesse, au virage 8, et repart en boitant. Le Français est cependant en mesure de courir pour aider les commissaires à relever sa machine.

Le temps de Viñales restera invaincu. Yamaha signe un triplé, avec le pilote du team officiel devant les deux représentants de Petronas SRT, Morbidelli et Quartararo. Álex Márquez est quatrième, devant Takaaki Nakagami et Joan Mir, arrivé en Aragón à la deuxième position du championnat, à dix points de Quartararo.

GP d'Aragón - MotoGP - EL1