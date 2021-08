EL1 - Nakagami bat Mir, lourde chute pour Oliveira

Après une pause de six semaines, la compétition a repris ses droits dans des conditions assez fraîches sur le Red Bull Ring, la température ambiante étant de 20°C et celle de la piste de 22°C. Tous les pilotes ont pris la piste avec une gomme medium à l'arrière, les choix étant plus variés à l'avant, entre tendre et medium.

Joan Mir était en tête après la première salve de tours rapides mais Fabio Quartararo a pris l'avantage pour 0"079. Les pilotes Honda ont ensuite pris le pouvoir, Takaaki Nakagami occupant brièvement la première place avant d'être délogé par Marc Márquez, qui espère être moins limité par sa condition physique ce week-end.

Mir est repassé devant quelques instants et il s'est échangé plusieurs fois la première place avec les deux pilotes Français, Johann Zarco et Quartararo, mais le Champion du monde en titre a établi une référence en 1'24"428 avant de regagner son box. Mir a conclu ce premier relais devant les pilotes de l'équipe Yamaha officielle, Maverick Viñales et Quartararo, tandis que Zarco restait le meilleur représentant du clan Ducati, très attendu sur le Red Bull Ring, au quatrième rang.

Marc Márquez est remonté à la deuxième place, à 0"047 de Mir, après le cap de la mi-séance. C'est finalement Nakagami qui a mis momentanément fin à la domination du pilote Suzuki, pour 0"033, mais Mir a encore une fois été en mesure de repasser devant. Márquez est Viñales se sont rapprochés à moins d'un dixième du leader mais il a fallu attendre les trois dernières minutes pour que les pilotes se lancent véritablement à l'assaut du chrono.

Aleix Espargaró s'est porté en tête, un chrono très vite égalé par un Mir décidément redoutable. Sur la seconde Suzuki, Álex Rins, en piste avec deux pneus tendres, est remonté au troisième rang, tandis que Mir a pris l'avantage seul. Nakagami est venu se rapprocher à quatre petits millièmes et a finalement pris la tête sous le drapeau à damier.

Espargaró est resté troisième devant Rins et son cadet Pol, classé devant Marc Márquez. Derrière ce top six composé de trois Honda, deux Suzuki et une Aprilia, les pilotes Yamaha ont signé le septième et le huitième temps, Viñales devançant Quartararo. Zarco a finalement été le meilleur représentant de Ducati à la neuvième place devant Jack Miller, entré dans le top 10 au dernier moment.

Dani Pedrosa, de retour à la compétition ce week-end, s'est classé à la 11e position. L'Espagnol a dû stopper sa KTM sur le bord de la piste à un quart d'heure du drapeau à damier mais il a pu reprendre ses essais avec sa seconde machine. Il a devancé Pecco Bagnaia.

Auteur du 15e chrono de la séance, Miguel Oliveira a été victime d'un highside brutal à faible vitesse au virage 3. Le Portugais a pu se relever et sortir de la piste mais visiblement sonné, il s'est immédiatement assis sur le sol et il est resté plusieurs minutes dans cette position, avant d'être ramené à son garage. Il n'a plus été vu en piste et KTM a annoncé qu'il était au centre médical pour un contrôle, avant de confirmer qu'il ne souffrait d'aucune fracture. Malgré cette chute, il a devancé Valentino Rossi, qui a annoncé sa retraite à l'issue de la saison.

Oliveira n'est pas le seul pilote à avoir été piégé à faible vitesse au virage 3 puisque Iker Lecuona a aussi chuté à cet endroit, mais la figure du pilote Tech3 a été moins douloureuse puisqu'il a simplement glissé.

Cal Crutchlow, remplaçant d'un Franco Morbidelli convalescent dans le team Petronas, a pris la 23e et dernière place de la séance, étant le seul pilote à plus de deux secondes du leader. Le pilote d'essais de Yamaha n'avait plus piloté la M1 depuis le mois d'avril.

GP de Styrie - Essais Libres 1