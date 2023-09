EL1 - Pirro leader surprise d'un quadruplé Ducati, Bagnaia distancé

Un franc soleil est attendu tout le week-end à Misano et la température était déjà de 26°C au moment d'entamer la séance, celle de l'asphalte atteignant les 33°C.

Sur le circuit où la marque effectue la majeure partie de ses essais, les Ducati ont rapidement pris le pouvoir et c'est d'ailleurs le pilote essayeur de la marque, Michele Pirro, engagé en wild-card ce week-end, qui a été le premier à émerger en tête.

Dani Pedrosa, lui aussi présent en wild-card pour la deuxième fois de l'année après Jerez, a vu sa KTM laisser échapper un peu de fumée dans les premiers tours, mais cela ne l'a pas empêché de poursuivre ses essais. Sur une autre KTM, Augusto Fernández est tombé à basse vitesse au virage 14 mais il a pu repartir. Takumi Takahashi a de son côté dû stopper sa Honda en bord de piste pendant qu'Álex Rins, que le Japonais remplace ce week-end, suivait la séance depuis le garage LCR.

À la fin du premier relais, les invités étaient à la fête puisque Pirro devançait Maverick Viñales et Pedrosa. Luca Marini, qui a prolongé son contrat avec VR46 pour la saison 2024, était troisième devant son coéquipier Marco Bezzecchi, visiblement peu gêné par ses douleurs au pouce gauche. Aleix Espargaró pointait au sixième rang devant Fabio Quartararo et Viñales. Apte à rouler mais avec un genou droit endolori, Pecco Bagnaia occupait une lointaine 19e place.

Lorsque les pilotes ont repris la piste, Martín est remonté au deuxième rang et Pedrosa s'est emparé de la première place. Marini est ensuite venu s'intercaler entre lui et Pirro, tandis que Bezzecchi et Viñales sont passés devant Martín... jusqu'à ce que celui-ci prenne la tête à cinq minutes du drapeau à damier. Pirro a repris l'avantage en fin de séance et a encore amélioré son temps au tout dernier moment, aidé par deux pneus tendres alors que les autres ont conservé les medium.

L'Italien a finalement devancé Marini, Martín et Bezzecchi, permettant à Ducati de s'offrir un quadruplé. Raúl Fernández a pris la cinquième place devant Pedrosa, Viñales et Johann Zarco. Aleix Espargaró et Álex Márquez ont complété le top 10, tandis que Fabio Quartararo a dû se contenter de la 15e place.

Le meilleur représentant de Honda a été Stefan Bradl, aligné en wild-card. C'est peut-être un bon signe pour la marque puisque son pilote d'essais dispose d'une moto avec plusieurs pièces qu'il teste en vue de la saison 2024, et que les titulaires découvriront lors du test de lundi. Marc Márquez n'a pris que la 21e place, deux positions devant Joan Mir.

Bagnaia a fait mieux qu'eux avec un 20e temps difficile à interpréter puisque même s'il est diminué, le leader du championnat est souvent en retrait le vendredi matin. C'est surtout dans la séance de l'après-midi, qui déterminera les dix premiers qualifiés pour la Q2, qu'il devra se montrer performant.

GP de Saint-Marin - Essais Libres 1