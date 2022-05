EL1 - Pol Espargaró leader, de nombreux pilotes à terre

Charger le lecteur audio

Le soleil était présent mais il faisait encore frais sur le circuit Bugatti ce vendredi matin, avec une température ambiante de 13°C et un asphalte mesuré à 14°C. Dans ces conditions, les pilotes ont tous opté pour un pneu tendre à l'avant, plus facile à faire chauffer, et un medium à l'arrière.

Alors qu'Álex Rins menait après les premiers tours rapides, Enea Bastianini a chuté au Garage Vert, à basse vitesse. L'Italien a pu remonter sur sa Ducati pour regagner son box. Brad Binder a lui aussi été victime d'une chute sans gravité à la chicane Dunlop.

En tête du classement, Rins a vu ses compatriotes Maverick Viñales et Pol Espargaró passer devant lui avant la fin du premier run. Fabio Quartararo est remonté au deuxième rang, à 0"019 de Viñales, et les deux anciens coéquipiers ont ensuite été battus par Jack Miller, dernier vainqueur en date sur ce circuit. Quartararo a pris le pouvoir, pour seulement 0"005, mais Miller est immédiatement repassé devant, reléguant le Français à 0"239.

Des chutes à répétition

Plusieurs pilotes se sont intercalés entre les deux hommes, dont Pol Espargaró, qui a par la suite frôlé le highside dans la dernière portion du circuit. Juste avant l'entame du dernier quart d'heure de la séance, Miguel Oliveira est tombé au virage 10 et n'a pas pu remonter sur sa KTM. Raúl Fernández, de retour chez Tech3 ce week-end après avoir manqué les deux dernières courses, a été piégé dans la même courbe quelques instants plus tard.

Marc Márquez a de son côté évité de très peu la chute au Garage Vert, après être passé sur le vibreur extérieur, comme en 2019. Franco Morbidelli n'a pas connu la même réussite, perdant le contrôle de sa Yamaha en entrant dans le S du Garage Bleu. Reparti sur sa deuxième moto, Miguel Oliveira a connu une nouvelle chute à La Chapelle, à haute vitesse. Le Portugais a pu se relever tandis que Pecco Bagnaia a dû passer dans les graviers pour l'éviter.

Pol Espargaró place Honda en tête

En fin de séance, Quartararo s'est rapproché à 0"068 de Miller puis Rins a brièvement pris la tête, mais le pilote Ducati a repris les commandes avec le premier chrono du week-end sous la barre des 1'32, en 1'31"961. Quartararo a fait mieux pour 0"049 et Miller n'a pas pu répliquer dans le tour suivant.

Dans la toute dernière minute, Rins s'est à nouveau porté en tête, mais encore une fois pour quelques secondes seulement puisque Pol Espargaró a fait mieux, tandis que Bagnaia est remonté au troisième rang. Le trio de tête n'a plus changé et Quartararo a finalement dû se contenter de la quatrième place, devant Aleix Espargaró. Cinq marques ont ainsi été représentées aux cinq premières places, la seule à manquer à l'appel étant KTM, dont le meilleur représentant a été Brad Binder, seulement 18e.

Miller a pris la septième place devant Maverick Viñales, Johann Zarco et Luca Marini. Enea Bastianini, Marc Márquez et Jorge Martín n'ont pas atteint le top 10.

GP de France - MotoGP - EL1